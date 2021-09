Andor a conclu – The News of Chihuahua – Entre les lignes

Star Wars : Andor a terminé le tournage de son tournage. La série tant attendue basée sur l’univers Star Wars, l’une des nombreuses productions dérivées prévues pour le futur, arrivera en exclusivité pour Disney + en 2022 avec Diego Luna comme protagoniste principal. L’acteur mexicain, chargé d’incarner à nouveau Cassian Jeron Andor, a confirmé l’information dans une interview accordée à Deadline.

« Pour être honnête, cela a été une bénédiction de faire ce travail et dans ces circonstances. J’ai eu l’opportunité de travailler avec une équipe dont je ne peux pas être plus fier et que j’admire encore plus. C’est une période très difficile d’être là-bas pour tirer, nous avons eu beaucoup de chance. Nous avons déjà terminé le tournage et nous le préparons pour que le public le voie », dit-il.

La série a commencé à tourner en décembre dernier; Bien qu’il ait été initialement prévu que son tournage commence en juin 2020. La pandémie de COVID-19 a retardé ces plans pendant près d’un semestre.

CE QUE NOUS SAVONS DE STAR WARS : ANDOR

L’annonce de Star Wars : Andor fin 2018 a fait le bonheur de ceux qui, deux ans plus tôt, avaient apprécié l’aventure avec Cassian Jeron Andor dans Star Wars Rogue One : A Star Wars Story. Les bons sentiments à la fois du personnage et de l’acteur qui l’a interprété ont conduit l’équipe Disney à proposer à Tony Gilroy la réalisation de cette série de 12 épisodes ; exclusif à Disney + l’année prochaine 2022.

Selon la description officielle de Kathleen Kennedy, l’un des meilleurs managers de Lucasfilm, Star Wars : Andor sera “excitant” et le définit comme un thriller d’espionnage avec une tension élevée et une grande ambition créative. Chronologiquement, il sera situé en l’an 5 BBY – au sein du canon.

Diego Luna, en apprenant la nouvelle, a célébré le fait de répéter son rôle de Cassian Jeron Andor : “Revenir dans l’univers de Star Wars est très spécial pour moi”, a-t-il déclaré lors de la révélation de l’existence de la série. « J’ai de nombreux souvenirs de l’excellent travail que nous avons accompli ensemble et des relations que j’ai tissées tout au long du voyage. Nous avons une aventure fantastique devant nous, et ce nouveau format passionnant nous donnera l’opportunité d’explorer ce personnage plus en profondeur. » 12 épisodes d’une durée à déterminer. Nous ne savons pas s’il y aura d’autres saisons à l’avenir.

Source : Comme le Mexique