Andorre constitue le Comité d’Honneur des Finales de la Coupe du Monde de Ski Alpin 2023

26/10/2021 à 13:17 CEST

Sport.es

140 jours pour que la meilleure compétition revienne avec le Finales de la Coupe d’Europe ski alpin à secteurs de Soldeu El Tarter de Grandvalira, et un peu plus de 500 jours pour le retour du grand cirque blanc avec la célébration de la Finales de la Coupe du monde. La constitution du Comité d’honneur de ces deux événements qui auront lieu du 14-20 mars 2022 et 13-19 mars 2023, respectivement. L’événement a réuni Xavier Espot, chef du gouvernement d’Andorre ; Francesc Camp, Consul Majeur de Canillo ; Josep Pintat, président de la Fédération andorrane de ski (FAE) et David Hidalgo, directeur général du comité d’organisation. La réunion a également été suivie par différents représentants des institutions et organisations qui participeront à ces objectifs sportifs.

C’est la quatrième fois dans l’histoire qu’Andorre accueille un championnat de ce niveau après la Coupe du Monde Féminine 2012 (disciplines techniques), la Coupe du Monde Féminine 2016 (vitesse) et les Finales de la Coupe du Monde Hommes et Féminine de 2019 toutes disciplines confondues. L’objectif est d’atteindre à nouveau le succès organisationnel pour projeter la meilleure image de Grandvalira et Soldeu El Tarter en tant que destination de ski alpin de classe mondiale. Le chef du gouvernement, Xavier Espot a défini le défi comme « Capitale » et a souligné l’importance de « Montrez l’Andorre au monde, renforcez la marque et démontrez les capacités et les attractions de notre pays ».

Le Comité d’Honneur des Finales de Coupe d’Europe 2022 et des Finales de Coupe du Monde 2023 est l’exemple le plus évident de la cohésion entre les institutions liées à ce projet visant à rechercher le succès des éditions précédentes. A cette occasion, le Gouvernement d’Andorre, la Communauté de Canillo, le Comité Olympique Andorran (COA), la FAE et les clubs de ski d’Andorre sont représentés. Un total de 11 membres dont l’objectif principal est de représenter l’esprit alpin andorran et de promouvoir l’implication des citoyens dans des événements sportifs de haut niveau.

Le Grand Consul de Canillo et président du Comité d’Honneur, Francesc Camp a souligné que « Les équipes dédiées à l’organisation des épreuves ont travaillé pour que chaque course soit meilleure que la précédente dans le but de faire en sorte que la FIS nous renouvelle sa confiance en attribuant de nouvelles épreuves. Et c’est ainsi depuis 2008 avec la célébration de 5 Coupes d’Europe (2008, 2009, 2010, 2011 et 2013), 4 Finales de Coupe d’Europe (2014, 2015, 2018 et cette saison 2022), 2 Coupes du Monde (2012 et 2016) et 2 finales de Coupe du monde (2019 et 2023).

Pour sa part, David Hidalgo, chef du comité d’organisation a exposé les aspects les plus pertinents concernant l’événement tels que le programme de course dans le pistes Avet (Soldeu) et Àliga (El Tarter), l’hébergement, l’accueil et les activités parallèles, les bénévoles et les caractéristiques les plus distinctives de l’organisation.

A son tour, le président de la FAE, Josep Pintat a fait remarquer que les finales de la Coupe d’Europe sont « une opportunité de continuer à démontrer à la FIS notre capacité d’organisation, mais surtout notre style, un caractère qui nous distingue des autres et que nous devons croire que, encore une fois, tout le monde parle d’Andorre comme ce que nous sommes, l’un des meilleures destinations de neige au monde. »

Le meilleur sera au pays des Pyrénées Du 14 au 20 mars 2022, Grandvalira accueillera les finales de la Coupe d’Europe sur le mythique circuit de l’Avet et sur l’emblématique Àliga. Les tests seront un test important pour faire rouler les équipes avec la demande maximale pour faire face avec des garanties de succès les finales de la Coupe du monde 2023, qui se joueront sur les mêmes pistes du 13 au 19 mars.

La finale de la Coupe du monde est l’événement de ski alpin le plus important après les Jeux olympiques d’hiver et les Championnats du monde de ski alpin. Les 25 meilleurs skieurs de la scène internationale seront en Andorre pour s’affronter pendant une semaine à l’épicentre du ski alpin de compétition dans les Pyrénées.

Membres du comité d’honneur

Président d’honneur : MON Monsieur Xavier Espot, la tête du gouvernement

Président : Hblé. M. Francesc Camp, Grand Consul de Canillo

Vice-président: M. Josep Pintat, président de la FAE

Membres d’honneur

MOI Mme Silvia Riva, ministre des Sports et de la Culture

MOI M. Jordi Torres, Ministre du Tourisme Télécommunications

M. Jaume Marti, président du COA

M. Meritxell Sangra, président de la CEA

M. Xavier Sarasa, président de la SEC

M. Jaume Bousquet, Président ECPGR

M. Daniel Escabros, Président ECAP

Mme Meritxell Santuré, Président ECOA