Andorre se dévoile face à Saint-Marin

14/10/2021 à 15h30 CEST

L’équipe d’Andorre de Koldo bat Saint-Marin (3-0) lors de la huitième journée du groupe I de la phase de qualification pour la Coupe du monde du Qatar 2022 et est entré dans l’histoire : C’est la plus grande victoire de l’équipe et la seule fois dans tous ses précédents qu’elle a marqué trois buts dans le même match..

Les Andorrans, qui ont remporté leur deuxième victoire dans ce tour de qualification, également face à Saint-Marin, ils ont été imposés avec des buts de Marc Pujol, Sergio Moreno et Cucu, qui ont fermé le compte des buteurs avec un but dans les phases finales du match. Avec six points sur 24 possibles, l’équipe n’a aucune chance réelle d’atteindre la première place, occupée par l’Angleterre (20), ou le play-off, en possession de la Pologne (17).

SMR 0-3 AND (FT) – La plus grande victoire d’Andorre de TOUTE son histoire et la première fois qu’elle marque 3 buts dans un match. – MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 12 octobre 2021

L’équipe dirigée par Koldo s’est régalée à domicile et a remporté une victoire historique pour l’équipe d’Andorre, actuellement à la 156e place du classement FIFA.. Saint-Marin, rival qui a battu à la fois le match du premier tour et le deuxième tour, reste en bas de la liste à 210, juste derrière les îles Vierges américaines, les îles Vierges britanniques et Anguilla.

L’Angleterre, sur le point de tamponner le ticket

Andorre et Saint-Marin sont dans le même groupe que l’Angleterre, la Pologne, l’Albanie et la Hongrie. Précisément les deux premiers sont les grands aspirants pour terminer premier du groupe et obtenir le billet pour la Coupe du monde Qatar 2022, avec la permission de l’Albanie et de la Hongrie, deux équipes particulièrement inconfortables, comme cela a déjà été apprécié lors de la phase de groupes.

L’équipe britannique a cependant trois points d’avance sur la Pologne en tête du classement et dépend d’elle-même pour participer à la prochaine Coupe du monde : elle se jouera contre l’Albanie le lendemain et rendra visite au faible Saint-Marin. à la fin.