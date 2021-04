Andra Day au tapis rouge des Oscars 2021, photos de mode – WWD

Aux Oscars 2021, Andra Day a complété la saison des récompenses avec un autre look hors du commun.

L’actrice et chanteuse, nominée pour la meilleure actrice pour son rôle principal dans «Les États-Unis contre Billie Holiday», portait une robe Vera Wang personnalisée rappelant la statue d’Oscar sur le tapis rouge. La robe métallique dorée de Day arborait le drapé classique de Wang ainsi qu’un design découpé, une fente à hauteur des cuisses et des bretelles asymétriques.

Wang a travaillé avec un soudeur pour aider à concevoir la robe personnalisée, qui est entièrement faite de maille métallique.

La robe dorée de Day s’inscrit dans la tendance de la mode du tapis rouge des Oscars des looks haute couture dorés. La candidate de la meilleure actrice Carey Mulligan portait un haut bandeau à paillettes dorées Valentino et une jupe volumineuse assortie de la collection couture printemps 2021 de la maison de création. La double nominée Leslie Odom Jr.a également remporté la médaille d’or pour les Oscars 2021, vêtue d’un costume à double boutonnage ton sur ton de Brioni.

Day a toujours porté des looks haute couture hors du commun cette saison de remise des prix. Elle a débuté aux Golden Globes en faisant un clin d’œil au vieux style glamour hollywoodien de Holiday dans une robe haute couture Chanel. Elle a opté pour un look plus moderne aux Critics ‘Choice Awards 2021, vêtue d’une combinaison Prada personnalisée dans une mousseline imprimée tie-dye bleue et verte.

En savoir plus ici:

Tout le tapis rouge se penche sur les Oscars 2021

Dans les coulisses de la robe des Oscars Louis Vuitton de Maria Bakalova

Comment regarder les nominés aux Oscars 2021

REGARDER: ce que c’est que de marcher sur le tapis rouge lors d’une cérémonie de remise de prix