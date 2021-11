Andrade El Idolo d’AEW ne suit plus sa fiancée et Charlotte Flair de la WWE sur les réseaux sociaux

Andrade El Idolo semble avoir abandonné sa fiancée Charlotte Flair sur les réseaux sociaux, selon Wrestling Inc. Le couple de catcheurs se fréquente depuis 2019 et s’est fiancé le jour du Nouvel An 2020. Mais avec Idolo qui ne suit pas Flair, certains s’inquiètent du statut de leur relation. Wrestling Inc. a souligné que Flair suivait Idolo sur Instagram mais pas sur Twitter.

Le dernier message de Flair sur Idolo est arrivé plus tôt ce mois-ci le jour de son anniversaire. « Cette fois, il y a trois ans, vous êtes entré dans ma vie et l’avez changé à jamais », a écrit Flair. « Je ne peux pas m’empêcher d’avoir des papillons en pensant à toutes ces premières aventures que nous avons eues ensemble ! Je reçois toujours ces mêmes papillons chaque fois que je rentre chez moi après quelques jours sur la route et que je peux t’embrasser pour la première fois !

« Je t’ai vu grandir en tant qu’homme et j’ai aimé chaque seconde à tes côtés. Tu continues de m’apprendre les petites choses de la vie qui comptent le plus, mais aussi de te regarder poursuivre tes rêves et prendre les décisions difficiles qui sont parfois effrayantes. Toi rendez-moi si fier. Vous êtes venu de si loin et ce n’est que le début. L’année dernière a été une bénédiction déguisée pour notre emploi du temps. Je ne considérerai jamais comme acquis le fait de pouvoir passer autant de temps avec vous. Des soirées en amoureux et tout. Continue de briller papi et j’ai hâte de voir ce que cette année t’apporte mais surtout j’espère que tous tes vœux se réaliseront ! Je t’aime aussi grand que le ciel. »

Idolo est actuellement signé avec AEW après avoir été libéré de la WWE en mars. Il a fait ses débuts à l’AEW le 4 juin et a travaillé avec la légende de la WWE Chavo Guerrero. Pendant son séjour à la WWE, Idolo a remporté le championnat NXT et le championnat des États-Unis.

Flair est actuellement la championne féminine de SmackDown et fait face à certains problèmes avec Becky Lynch. Les deux ont eu de la chaleur récemment, et Flair en a parlé sur le podcast Oral Sessions en août. « Honnêtement, je ne pense pas que quelque chose se soit passé », a déclaré Flair, selon Sportskeeda. « Je pense vraiment qu’elle et moi dépendions tellement l’un de l’autre en tant que meilleurs amis, et c’était facile. Elle était ma chevauchée ou ma mort, ma référence, et, genre, ça devait juste arriver. J’ai rencontré [Andrade], elle a rencontré Seth. Sa carrière a décollé. »