Andrade révèle qu’il gagnait 3 millions de dollars par an à la WWE avant sa sortie

Andrade a donné sa première interview depuis qu’il a quitté la WWE, et il ne s’est pas retenu.

L’ancien champion des États-Unis a quitté l’entreprise le 21 mars, quelques jours à peine après avoir vu sa demande initiale de libération refusée.

WWE

Andrade a passé cinq ans avec la WWE

Non seulement la WWE a-t-elle fini par accorder la libération, mais il laisse la possibilité d’utiliser le nom Andrade, sans aucune concurrence de 90 jours et ayant déposé la marque La Sombra.

C’est à peu près aussi bon qu’une sortie de la WWE peut aller et beaucoup pensent que le fait d’être fiancé à Charlotte Flair, sans doute le talent féminin prisé de la WWE, aurait pu être un facteur important.

Pourtant, selon Andrade, il gagnait beaucoup d’argent pour s’asseoir et ne rien faire. Il gagnait 3 millions de dollars par an, pour être précis.

« J’ai été avec la WWE et j’avais un excellent contrat avec la WWE, un excellent contrat », a déclaré Andrade.

«Trois millions par an. Plusieurs millions de dollars par an, beaucoup plus que beaucoup de gars venant de NXT.

«J’ai entendu parler de certains de ces contrats. J’ai fait beaucoup plus que ces gars-là.

Andrade et Charlotte Flair sont fiancés

L’ancienne star de la WWE, Epico, a récemment déclaré que les intentions d’Andrade de partir n’étaient pas motivées financièrement et cette histoire est certainement vérifiée.

«Je lui ai parlé», a expliqué Epico.

«Je l’ai vu à Orlando il y a deux semaines et il était comme, ‘ils ne font rien avec moi et ce n’est pas une question d’argent mais moi suivant mes rêves. Je déteste m’asseoir à la restauration chaque semaine ».

«C’est assez toxique quand on regarde les choses de cette façon. Vous avez les meilleurs interprètes du monde là-bas. Regardez simplement les vestiaires.

S’exprimant lors d’un appel médiatique, Andrade a admis qu’il avait eu des entretiens avec Triple H avant de quitter la WWE et The Game lui a offert une autre course dans NXT.

«J’ai parlé avec Triple H avant de demander ma libération», a-t-il ajouté.

«C’était par téléphone et non en personne parce que j’avais COVID. Deux jours avant ma libération, je parlais encore avec Triple H. Je lui ai dit la vérité et que je voulais une opportunité. Il m’a dit qu’ils n’étaient honnêtement pas au courant que j’étais prêt.

«Je ne sais pas qui au bureau ne dirait pas à Vince et Triple H que j’étais prêt depuis novembre. Ils ne savaient pas que j’étais médicalement autorisé. [Triple H] m’a dit qu’il ne savait pas.

Andrade sera une signature massive partout où il atterrit

«Il m’a alors dit, ‘que diriez-vous d’une course sur NXT?’ et je lui ai dit que je voulais une opportunité sur SmackDown ou Raw. Je ne voulais pas être quelqu’un qui restait à l’arrière en se plaignant, mais en se plaignant parmi les lutteurs. Je ne veux pas me plaindre aux lutteurs, mais parle au bureau et dis que je veux une opportunité. Je ne veux pas avoir quatre ou cinq ans à ne rien faire et à simplement recevoir un chèque.

«On m’a demandé peut-être un an dans NXT, puis revenir à la [main roster] et voyez comment les choses changent. Il a dit qu’il savait à quel point je suis talentueux et à quel point je réussis dans NXT et qu’il s’est vu offrir plus d’argent.

«Je lui ai dit que je ne voulais pas aller à NXT. Je veux une opportunité sur SmackDown et Raw. Il m’a alors dit: «Que diriez-vous de vous laisser partir et peut-être que dans trois ou quatre ans, vous pourrez revenir?

«Nous avons négocié du mieux que nous pouvions, mais ils ont posé des questions sur NXT et j’ai dit non. NXT a beaucoup de talent, mais je ne veux pas revenir.

Andrade était un champion NXT