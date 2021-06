Andrade signe avec AEW, Charlotte Flair réagit aux débuts de Dynamite .

Guerrero a présenté El Idolo à Dynamite (Photo: AEW)

L’ancienne superstar de la WWE Andrade El Idolo a signé avec All Elite Wrestling.

AEW Dynamite a livré un énorme choc lors de l’émission de vendredi soir alors que l’ancien champion des États-Unis et NXT a fait ses débuts et est sorti à Daily’s Place pour le plus grand plaisir de la foule en direct.

Le moment excitant est venu alors que Tony Schiavone interviewait Mark Henry – dont la propre signature a été annoncée lors de Double Or Nothing – uniquement pour que Vickie Guerrero apparaisse pour présenter le dernier grand nom de la société.

Cue Andrade, qui a gardé les choses courtes et douces en disant: “Aujourd’hui, je dis que je serai le nouveau visage de All Elite Wrestling.”

On ne sait pas si Guerrero sera à ses côtés à l’écran, mais le partenariat du lutteur avec Zelina Vega à la WWE a montré qu’il peut certainement bénéficier d’un manager même avec son charisme naturel.

Sa fiancée Charlotte Flair a réagi à ses débuts – bien qu’indirectement – ​​en partageant beaucoup d’émojis en pleurs et en cœur.

En mars, la WWE a accordé à la star de 31 ans sa libération plus de cinq mois après sa dernière utilisation à la télévision.

Dans une déclaration après l’émission Fastlane de ce mois-ci, la WWE a déclaré: ” La WWE a accepté la sortie d’Andrade. Nous lui souhaitons le meilleur dans toutes ses entreprises futures.

Peu de temps avant que la nouvelle ne soit confirmée, le lutteur lui-même a tweeté: “Bonne nouvelle !!!! #Heureux (Sic)’

Cela est venu après qu’il ait récemment répondu publiquement sur Twitter et confirmé les informations qu’il avait demandé à partir, mais à l’époque, il ne savait pas «ce que l’avenir lui réserve».

Il a écrit: “Les rumeurs sont vraies et je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve, mais je veux réaliser mes rêves. merci de m’avoir tant soutenu ces derniers jours (sic)’

Au début de la pandémie, Andrade – qui a été suspendu pour une première violation de la politique de bien-être en janvier 2020 – a été largement présenté aux côtés de son manager Zelina Vega et Garza, et a connu une querelle pour le titre américain avec Apollo Crews.

En 2018, lui et Johnny Gargano ont remporté le prix NXT de fin d’année pour le match de l’année pour leur affrontement épique pour le championnat NXT à NXT TakeOver: Philadelphia.

