Andrade vs Williams: Demetrius Andrade survit à Liam Williams et cible Golovkin

Demetrius Andrade conserve contre Liam Williams et pourrait affronter Gennady Golovkin.

Demetrius Andrade a réussi à conserver ce samedi le titre des poids moyens de la World Boxing Organization (WBO) contre Liam Williams dans un énorme match de boxe. L’Américain a remporté les tableaux de bord 116-111, 118-109, 118-109 et il a déjà ses vues sur Gennady Golovkin ou Jermall Charlo.

Au Seminole Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, «Boo Boo» a commencé sans épargner son rival et a mis son rival sur les cordes. Plus tard dans la seconde, il a envoyé Williams à la toile, dans ce qui semblait être une autre nuit dans sa poche.

Mais le Gallois a exercé une forte pression dès le troisième et a montré des signes qu’il était prêt à lâcher prise. Dans la salle, l’histoire a été répétée pour Liam, qui était alors un test plus que difficile pour Démétrius.

Andrade relâcha de nouveau ses mains et réveillé de la cinquième période. Tandis que les uppercuts de Williams pimentaient le combat. Malgré cela, les meilleurs coups étaient du côté du champion.

Le procès est devenu de plus en plus uniforme et les Britanniques sont apparus avec une excellente performance dans le neuvième épisode, où il a sérieusement étonné Démétrius. Mais dans les tours suivants, la tranquillité a régné pour l’Américain après les coups de force qui l’ont maintenu sur les cartes.

Au final, ce fut un triomphe unanime et Andrade pense déjà affronter Jermall Charlo et même Golovkin. Eddie Hearn a déclaré que l’un ou l’autre serait le prochain sur la liste des champions WBO.