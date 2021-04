Andratx a battu PE Sant Jordi 2-1 et prend les trois points

17/04/2021 à 23:20 CEST

le Andratx a commencé par une victoire 2-1 à domicile contre Sant Jordi lors de leur premier match de la deuxième phase de la troisième division, qui a eu lieu ce samedi au Camp municipal de Sa Plana. Avec ce marqueur, l’ensemble Andragan est deuxième, tandis que le Sant Jordi il est quatrième après la fin du duel.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui Andratx, qui a créé la lumière avec un objectif de onze mètres Miguel Llabrés à la 39e minute, concluant la première mi-temps avec le score 1-0.

Dans la seconde mi-temps est venu le but de l’équipe locale, qui s’est distancée sur le tableau de bord au moyen d’un nouveau but du point de penalty de Miguel Llabrés, qui a ainsi réalisé un doublé à 77 minutes. Le groupe de San José a coupé les différences par un peu de Roger en 94, pendant les minutes supplémentaires que l’arbitre du match a décidé d’ajouter, terminant le match avec un score final de 2-1.

Pour le moment, le Andratx il lui reste 47 points et le Sant Jordi avec 41 points.

Au cours du tour suivant, le deuxième de la deuxième phase de la troisième division, le Andratx jouera son match contre lui Platges de Calvia à domicile. Pour sa part, PE Sant Jordi jouera à domicile son match contre lui Ibiza I. Pitiusas.

Fiche techniqueAndratx:Sabater, Óscar Navarro, Gaspar, Ernesto, Sanchez, Bernat Alomar, Contreras, Miguel Llabrés, James Davis, Flaqué et ViniciusPE Sant Jordi:Rojo, Ruiz, Carella, Navarro, Cholo, Sandro, Cobos, Ruben Sanchez, Nacho, Huertas et MoureloStade:Camp municipal de Sa PlanaButs:Miguel Llabrés (1-0, min.39), Miguel Llabrés (2-0, min.77) et Roger (2-1, min.94)