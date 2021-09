Andratx ajoute trois points après avoir dépassé Lleida Esportiu (3-0)

26/09/2021 à 14h05 CEST

Les Andratx consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à Lérida pendant le match joué dans le Camp Municipal de Sa Plana ce dimanche. Les Andratx Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Èbre. Du côté de l’équipe visiteuse, le Lleida Esportiu il a été battu 0-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le CE Europe. Avec ce résultat, l’ensemble d’Andragan est onzième, tandis que le Lleida Esportiu Il est seizième après la fin du match.

La première mi-temps du match a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe d’Andragan, qui a débuté à la Camp Municipal de Sa Plana avec un peu de Marcos Jiménez à la minute 6. L’équipe locale a marqué à nouveau, augmentant le score grâce à un nouveau but de Marcos Jiménez, réalisant ainsi un doublé juste avant le coup de sifflet final, plus précisément à la minute 47. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-0.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Andratx, qui a augmenté sa distance avec un but de onze mètres William A 81 minutes, terminant ainsi le duel sur un score de 3-0 au tableau d’affichage.

L’entraîneur de la Andratx a donné accès à Ferdinand, William et Bon pour Sanchez, Marcos Jiménez et Miguel Llabrés, Pendant ce temps, il Lérida a donné le feu vert à Juwara, Mejia, Allvaro, Vincent et Alpha Bagayoko, qui est venu remplacer Colau, Diego Garzon, Neesken, Joanet et David Lopez.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes, un pour William, de l’équipe locale et une pour Quim Araujo, de l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Andratx il reste quatre points et le Lérida avec un côlon.

Le lendemain affrontera le Andratx avec lui Espanyol B. Pour sa part, Lleida Esportiu sera mesuré par rapport Ibiza I. Pitiusas.

Fiche techniqueAndratx :Mingo, Pep, Pau Pomar, Damiá, Sanchez (Fernando, min.56), Jaume Calonge, Miguel Llabrés (Bueno, min.66), Gerardo, Toni Jou, Marcos Jiménez (Guillermo, min.56) et ViniciusLleida Esportiu :Vilà, Arnau, Neeskens (Alvaro, min.59), Diego Garzón (Mejía, min.59), Yasser, Joanet (Vicente, min.76), Colau (Juwara, min.46), Figueras, Sanku, Quim Araujo et David Lopez (Alpha Bagayoko, min.84)Stade:Camp Municipal de Sa PlanaButs:Marcos Jiménez (1-0, min. 6), Marcos Jiménez (2-0, min. 47) et Guillermo (3-0, min. 81)