Andre Agassi était le mauvais garçon qui a «détesté» le tennis, a pris de la méthamphétamine mais a pris sa retraite il y a 15 ans à l’US Open, une légende huit fois vainqueur du Grand Chelem

Le rideau est tombé sur la brillante carrière d’Andre Agassi il y a 15 ans à l’US Open.

Le huit fois vainqueur du Grand Chelem s’est incliné à Flushing Meadows au troisième tour face à Benjamin Becker le 3 septembre 2006.

.

Agassi a fait ses adieux émouvants au tennis professionnel en 2006

Ce fut un moment spécial lorsque les 23 000 spectateurs du stade Arthur Ashe ont fait une ovation de quatre minutes à Agassi et il a prononcé un discours d’adieu émouvant.

L’Américain, qui avait 36 ​​ans à l’époque, a enfin su qu’il était temps de mettre un terme à sa carrière après avoir souffert de maux de dos invalidants qui nécessitaient des injections antidouleur avant chaque match.

Ce fut une course courte mais dramatique à l’US Open, où il a été deux fois champion et quatre fois vice-champion.

Une bataille mémorable en cinq sets avec Marcos Baghadits au deuxième tour l’a vaincu, son adversaire beaucoup plus jeune souffrant de graves crampes dans le dernier set.

Alors qu’ils étaient tous les deux allongés à plat ventre dans les vestiaires, ils ont partagé un moment émouvant.

.

Agassi est huit fois vainqueur du Grand Chelem

“Je me retourne pour voir Baghadits tendre la main”, écrit-il dans son autobiographie Open de 2009. «Son visage dit, nous l’avons fait. Je tends la main, prends sa main et nous restons ainsi, nous tenant la main, tandis que la télévision clignote avec des scènes de notre bataille sauvage.

La transformation d’Agassi au cours de sa carrière a été quelque chose de tout à fait remarquable, étant l’un des joueurs les plus détestés et les plus controversés de la tournée en l’une des stars les plus respectées et les plus populaires du jeu.

Il était remarquable qu’il ait continué à jouer jusqu’à l’âge de 36 ans après avoir ouvertement admis qu’il détestait le tennis, comme il l’a révélé dans son livre.

“Je joue au tennis pour gagner ma vie, même si je déteste le tennis, le déteste avec une passion sombre et secrète, et je l’ai toujours fait”, a écrit Agassi.

Il fait irruption sur la scène à l’adolescence et atteint les demi-finales de Roland-Garros en 1988 et de l’US Open en 1988 et 1989.

.

Agassi a remporté son premier Grand Chelem à Wimbledon en 1992

De tous les jeunes joueurs qui se sont présentés, comme Pete Sampras, Jim Courier et Michael Chang, il était considéré comme le plus grand de tous.

Mais ils ont tous gagné des tournois du Grand Chelem avant lui. Il a subi trois défaites finales avant de finalement remporter Wimbledon en 1992.

Le fait que Wimbledon soit son premier chelem a été une surprise car c’était un événement qu’il a ignoré entre 1988 et 1991 en raison du traditionalisme des événements – ne faisant qu’ajouter à l’image qu’il était le rebelle du tennis.

La rivalité avec Sampras était la plus grande de leur génération dans les années 1990, notamment en raison de leurs personnalités contrastées.

Sampras était plus robotique et avait une image nette, tandis qu’Agassi était perçu comme le mauvais garçon du sport qui avait une queue de cheval, une boucle d’oreille et sortait avec Barbra Streisand et Brooke Shields. Il a ensuite épousé sa collègue star du tennis Steffi Graf, elle-même 22 fois vainqueur du Grand Chelem.

La paire s’est rencontrée cinq fois en finale du Grand Chelem, Sampras remportant la victoire à quatre de ces occasions.

L’un des moments les plus controversés de sa carrière n’a été révélé qu’après sa retraite, écrivant dans son livre comment il avait pris de la méthamphétamine en cristaux et avait échoué à un test de dépistage de drogue en 1997.

.

Agassi a également remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques de 1996

Il a dit : « Comme s’ils sortaient de la bouche de quelqu’un d’autre, j’entends ces mots : Tu sais quoi ? Ajuster. Oui. Prenons de la hauteur.

« Slim jette un petit tas de poudre sur la table basse. Il le coupe, le renifle. Il le coupe à nouveau. J’en sniffe un peu. Je me repose sur le canapé et considère le Rubicon que je viens de traverser.

Mais remarquablement, il n’a jamais reçu d’interdiction, et cela n’a jamais été rendu public par l’ATP. Il a écrit une lettre expliquant ce qui s’était passé, remplie de mensonges, et a été relâché par l’ATP, qui a tout étouffé.

Cela a provoqué toute une réaction avec certains le critiquant et appelant à une action rétrospective.

Cela n’a pas ébranlé l’opinion d’Agassi, qui est largement considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps.

Il n’a remporté que huit tournois du Grand Chelem contre 14 pour Sampras, mais il est certainement plus populaire.

Agassi n’était également que le deuxième homme à remporter un Grand Chelem en carrière, après Rod Laver, un exploit réalisé plus tard par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

.

Agassi est l’un des cinq joueurs à avoir terminé une carrière en Grand Chelem

Lui et Nadal sont les deux seuls hommes à avoir remporté un Golden Career Slam alors qu’il a remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques de 1996.

En dehors du terrain, depuis qu’il a pris sa retraite, il a créé la Fondation caritative Andre Agassi qui a collecté des dizaines de millions de dollars pour les enfants à risque du Nevada, où il a grandi.

Cela fait peut-être 15 ans qu’il ne l’a pas dit un jour, mais son héritage se perpétue en tant que l’un des joueurs les plus populaires et les plus talentueux de tous les temps.