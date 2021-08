Andre Cronje annonce l’extension de Keep3r avec Eden Network ⋆ Crypto new media

in

Le développeur de renom Andre Cronje a révélé un nouveau partenariat avec Eden Network qui profitera aux utilisateurs de Keep3r. Dans le cadre du partenariat stratégique, selon un article écrit par Cronje, Keep3r Network a acquis 602 409 jetons EDEN.

Eden Network, anciennement ArcherDAO, est un protocole de commande de transactions qui protège ses utilisateurs contre les «réorganisations arbitraires» lors des transactions sur Ethereum. En d’autres termes, les utilisateurs sont protégés du frontrunning des transactions en envoyant des transactions via le réseau Eden.

Le protocole est facultatif et sans rupture de consensus, affirme leur site officiel, et propose un «ensemble juste de règles pour ordonner les transactions au sein de chaque bloc». En outre, il dispose d’un système de récompense pour les bénéfices réalisés par Miner Extractable Value (MEV).

L’acquisition des jetons EDEN garantit que Keep3r Network a une « certitude probabiliste » pour devenir un locataire de slot sur Eden Network.

@AndreCronjeTech + @thekeep3r investissent dans l'Eden edge

@thekeep3r fait un gros investissement dans les performances de sa plateforme au profit de ses utilisateurs

Un partenaire stratégique et un guide qui continue de nous aider à développer notre produit pour les utilisateurs d'ETH – Eden Network Anciennement Archer_DAO (@EdenNetwork) 27 août 2021

Cela accordera un espace de bloc premium à Keep3r permettant effectivement de « posséder une tranche de chaque bloc » et d’avoir la priorité pour insérer des transactions, bénéficier de transactions privées, les utilisateurs recevront de meilleurs prix pour effectuer des transactions sur Ethereum, et ainsi Keep3r augmentera ses niveaux d’adoption.

Pour accéder à ces avantages, une personne doit utiliser le proxy kp3r, précise le message. Andre Cronje a déclaré ce qui suit à propos de la nouvelle collaboration de Keep3r Network :

Ceci est précieux pour Keep3r car nous pouvons protéger les gardiens et les tâches de l’exécution tout en ayant un accès prioritaire à l’espace de blocage. Plus de la moitié de la puissance de hachage d’Ethereum se trouve sur le réseau Eden.

Source : Explorateur de réseaux Eden

Eden Network contribue à résoudre le problème des frais élevés d’Ethereum ?

Comme NewsBTC l’a signalé à plusieurs reprises, les frais de transaction élevés sont devenus un problème majeur pour l’écosystème Ethereum.

Ainsi, des solutions ont émergé de nombreux secteurs, tels que la série d’outils développés par Flashbots, Eden Network et son approche MEV axée sur l’utilisateur, les solutions de mise à l’échelle L2 comme Optimist Rollout, etc.

Ethereum est l’épicentre de certaines des tendances les plus en vogue de l’industrie de la cryptographie, des DeFi aux jetons non fongibles (NFT) et aux jeux en chaîne. Pour échanger ou interagir avec un contrat intelligent, une transaction doit être déclenchée.

Cronje, connu comme le développeur derrière Yearn Finance, et pour sa devise «Je teste en prod», semble reconnaître l’importance d’intégrer Keep3r avec des solutions qui atténuent le problème des frais élevés.

L’objectif principal est de protéger les utilisateurs, mais aussi de les inciter à utiliser Ethereum et de les empêcher de migrer vers des alternatives.

Au cours des dernières semaines, les concurrents d’Ethereum et leur écosystème ont prospéré grâce aux coûts élevés d’exploitation de son réseau. Récemment, Solana et Cardano ont atteint de nouveaux sommets avec des rallyes massifs qui sont allés, à un moment donné, à l’encontre de la tendance générale du marché.

À court terme, Eden pourrait gagner en pertinence car d’autres projets donneront la priorité à la préservation de leur base d’utilisateurs au milieu de la congestion actuelle du réseau Ethereum. L’équipe derrière Eden Network a déclaré à NewsBTC ce qui suit sur leur collaboration :

Ce partenariat démontre la valeur que les projets DeFi de premier ordre trouvent dans le protocole prioritaire d’Eden Network. À court terme, nous prévoyons de continuer à étendre l’accès et la connaissance d’Eden Network aux commerçants, qui sont actuellement exploités discrètement par des robots MEV malveillants de l’ordre de plusieurs millions de dollars par semaine. Profiter d’Eden Network est un fruit à portée de main qui offre de nombreux avantages.

Au moment d’écrire ces lignes, l’ETH se négocie à 3 225 $ avec un mouvement latéral sortant du week-end.

ETH se déplaçant latéralement dans le graphique journalier. Source : ETHUSD Tradingview