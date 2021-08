André de Grasse et Traivon Bromell, favoris

01.08.2021 à 06:00 CEST

Les athlètes nord-américains Andre de Grasse et Traivon Bromell sont les grands favoris pour décrocher l’or dans la catégorie d’athlétisme masculin du 100 mètres. Le Canadien a signé la meilleure marque de la série précédente avec un temps de 9 secondes et 91 centièmes, tandis que l’Américain a eu quelques complications et a atteint les demi-finales par le repêchage.

André de Grasse, qui a remporté la médaille de bronze au 100 mètres et l’argent au 200 mètres aux Jeux de Rio de Janeiro 2016, est présenté comme le grand favori malgré le fait que Traivon Bromell réalise le meilleur temps en 2021 avec 9 secondes et 77 centièmes. Ce dernier a accepté comme le quatrième de sa série après ne pas être tombé en dessous de 10 secondes (10,05).

Les prochains prétendants à la médaille sont l’Américain Ronnie Baker, qui a signé un temps de 10 secondes et 3 centièmes, et l’Africain Akani Simbine, qui s’est retrouvé avec 10 secondes et 8 centièmes., et ils ont également atteint les demi-finales.

Détrôner Usain Bolt

L’athlète jamaïcain a disputé ses derniers Jeux Olympiques à Rio de Janeiro 2016, laissant une empreinte sur l’histoire avec lui triple-triple: a remporté la médaille d’or au 100 et 200 mètres et au relais 4×100 mètres. Malgré sa retraite en 2017, l’ombre de Bolt est encore très longue : détient les records olympiques du 100 (9,63 secondes) et du 200 mètres (19,19 secondes).

Le Jamaïcain détient en effet le record du monde (9,58 secondes) et le record olympique (9,63 secondes) dans la catégorie du 100 mètres masculin.. Son compatriote Yohan Blake a frôlé le record à Londres 2012 : a obtenu la troisième meilleure note olympique, juste derrière Usain Bolt dans la lutte pour les médailles.