Andre Drummond est prêt à faire ses débuts avec les Lakers

30/03/2021 à 10:01 CEST

Le centre André Drummond, nouveau joueur des Los Angeles Lakers, monopolise tous les projecteurs. Le joueur arrive au bon moment après le absence de LeBron James et Anthony Davis en raison d’une blessure et la mauvaise performance de Marc Gasol et Harell, qui sont arrivés comme les grands dédicaces de la saison.

L’Américain n’est pas sur la piste depuis février, lorsque a quitté les Cavaliers de Cleveland pour un échange qui a finalement échoué. Cependant, il est un vétéran de la NBA avec neuf ans d’expérience. Il a été sélectionné deux fois pour le All-Star Game quand il a joué pour les Detroit Pistons. Les Lakers ont pu signer Drummond à l’un de leurs postes vacants sur la liste pour 794 536, le même montant qu’ils ont retourné à Cleveland lors de l’achat.

Encore On ne sait pas avec fermeté quand le pivot fera ses débuts. L’équipe accueille les Milwaukee Bucks. Mais Drummond manque encore de négociations avec les réalisateurs. Ainsi, leur participation à l’équipe pourrait durer jusqu’à la prochaine réunion. Le pivot portera le numéro «2».

Bien qu’il puisse jouer New York Knicks et Boston Celtics, il a été décidé par les champions de la ligue. Et c’est ça, joueur actuel des Lakers a toujours voulu jouer avec James. Il y a 10 ans, elle avait déjà tweeté son envie de partager une garde-robe avec lui.

Bien qu’il n’ait pas joué pendant des mois, Drummond était confiant lors de la conférence de presse télématique: « Mon jeu défensif va beaucoup aider cette équipe avec mes pieds et mes mains rapides.« a-t-il commenté. « Je pourrai récupérer et jouer de 1 à 5 », a-t-il souligné.

Il considère que la puissance de jeu, Davis pourrait continuer dans la position avant-gardiste, qui est sa position naturelle, et sans recevoir autant de punition que lorsqu’il joue à cinq. «Je ne suis pas ici pour attirer l’attention de qui que ce soit. Je suis ici pour aider cette équipe à gagner le plus de matchs possible. «