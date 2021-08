Andre Drummond, Joel Embiid l’histoire du bœuf après la signature

Joel Embiid a une longue liste de collègues joueurs de la NBA et de personnes qu’il a trollées au cours de sa carrière sur les réseaux sociaux.

Mais avec l’ancien Detroit Piston/Cleveland Cavalier/Los Angeles Laker Andre Drummond, c’est parfois devenu assez sauvage.

Et voici la punchline : selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Drummond signe un contrat d’un an avec les Philadelphia 76ers d’Embiid.

Du point de vue du basket-ball, c’est intéressant – les Sixers obtiennent le gros rebond sur le banc, même s’il n’est pas le meilleur des défenseurs.

Mais du point de vue des vestiaires ? Il y a eu un peu de boeuf entre ces deux qui, j’en suis sûr, sera aplani si ce n’est déjà fait. Revenons en arrière et vérifions-le.

À partir d’octobre de cette année-là, cela semble être le début de cette rivalité.

Voici ce qu’Embiid a dit via Philly.com :

« Défensivement, il ne joue aucune défense. Quand nous avons commencé le match, il était agressif et il parlait aussi. … Alors comment j’étais [in my mind] ‘Tu veux faire ça ? je vais te botter [butt] ensuite. C’est donc ce que j’ai fait.