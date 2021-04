Andre Drummond porte des dents en or blanc et en diamant

En NBA, il y a toujours de la place pour les extravagances de certaines de ses stars les plus brillantes. L’opulence fait partie de la vie de nombreux basketteurs de la grande compétition nord-américaine, mais elle n’est pas présentée de la même manière à chaque fois. La créativité et l’originalité lorsqu’il s’agit d’afficher le luxe et la richesse n’ont pas de limites.

Le dernier à faire une démonstration de puissance économique a été Le nouveau centre des Lakers de Los Angeles Andre Drummond, qui, peu de temps avant de déménager en Californie, tout en portant le maillot des Cleveland Cavaliers, a décidé n’obtenez ni plus ni moins qu’une prothèse en diamant.

Comme l’a révélé le média TMZ, le joueur de 27 ans a ordonné de bijoutier populaire AP The Jeweler, qui s’est personnellement rendu à Cleveland en février dernier pour fabriquer le moule de la pièce. C’est aussi lui qui a partagé sur les réseaux sociaux l’image du résultat.

L’accessoire se compose de huit pièces supérieures et huit pièces inférieures, en or blanc et diamants de dix carats. Selon les médias susmentionnés, Drummond aurait payé au moins 20000 $ pour la prothèse exclusive, ce qui vous permettra de «briller» encore plus sur le court.

Il n’est pas le premier joueur de la NBA à avoir eu un événement similaire, car à la fin de l’année dernière, La recrue de Charlotte Hornets, LaMelo Ball, a déjà montré des dents artificielles incrustées de diamants -Une pièce fabriquée, soit dit en passant, par le même joaillier vers lequel Drummond s’est maintenant tourné.