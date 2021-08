Andre Drummond pourrait aller au Heat en fonction de ses actions

Le joueur agent libre, André Drummond montre un peu d’intérêt pour l’équipe de Chaleur de Mimai de la NBA.

Centre André Drummond, est un joueur autonome sans restriction actuellement dans le, et semble raisonner à travers les options qui s’offrent à lui, qui pourraient inclure chaleur de Miami.

Bien sûr, avec l’approche du libre arbitre, quelle que soit l’action entreprise par les joueurs, elle sera examinée au microscope et analysée. C’est le cas de Drummond, qui a été vu à Miami juste un jour avant le début de l’agence libre le 2 août.

Bien sûr, il a fait savoir qu’il pouvait aller au Heat. Cependant, il n’est pas sans fondement. Après tout, Barry Jackson du Miami Herald a rapporté il y a quelques jours que la franchise de South Beach voulait signer Erik Spoelstra s’il était prêt à jouer avec lui aux côtés de Bam Adebayo.

Drummond est une option si Spoelstra est prêt à changer d’orientation et à jouer Adebayo. Le Heat avait un certain intérêt avant de signer avec les Lakers et une autre poursuite ne me surprendrait pas.

André Drummond vient d’une moyenne de 14 points, 12 rebonds et 2 passes décisives par match dans le NBA.