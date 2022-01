Andre Drummond révèle pourquoi il a laissé les Lakers en agence libre

Même avant Los Angeles Lakers fait un certain nombre de mouvements au cours de la semaine dernière, il était clair que l’avenir de André Drummond à Los Angeles, c’était déjà fini.

Il n’a pas vraiment eu une campagne impressionnante avec les Lakers la saison dernière, et la croyance générale était qu’il quitterait les Lakers une fois qu’il aurait atteint le statut d’agence libre.

C’est exactement ce que Drummond a fait en acceptant récemment un contrat d’un an avec les Philadelphia 76ers, mettant ainsi fin à ce qui était un mandat plutôt oubliable à Hollywood. Drummond a depuis dévoilé sa décision de quitter LeBron James et les Lakers, et le double All-Star a été d’une honnêteté rafraîchissante avec son explication :

« Les temps changent et ils ont apporté différents changements à leur équipe là où cela n’avait pas de sens pour moi d’y retourner », a déclaré Drummond lors de sa conférence de presse d’introduction pour les Sixers, via Sam Leweck de Lakers Daily. « J’ai juste pris la meilleure option suivante après cela, et c’était de venir à Philadelphie. Je pense que ça me va très bien. »

En termes simples, Drummond savait que la critique des Lakers l’avait laissé à l’extérieur pour regarder à l’intérieur. Il savait qu’il n’y avait pas de place pour lui à Los Angeles et que la meilleure chose pour tout le monde était de passer à autre chose.