Andre Drummond sera-t-il le plus dont les Sixers de Philadelphie avaient besoin?

L’un des candidats les plus évidents pour le ring NBA cette saison est Sixers de Philadelphie. La boite qui s’entraine Rivières Doc C’est l’une des équipes qui compte le plus de membres dans son équipe lorsqu’il s’agit de travailler sur le terrain et de se battre pour la victoire.

Pour l’instant, la performance montrée par ceux qui agissent en tant que locaux dans le Centre Wells Fargo c’est vraiment génial. Au-delà de ce qui finit par se passer avec Ben SimmonsS’il rejoint la dynamique d’équipe ou qu’un autre grand joueur arrive, ce qui est clair c’est que le plafond de ces Sixers est assez loin.

Avec Tobias Harris et Joel Embiid KO, l’équipe de la Conférence Est enchaîne les victoires et occupe la quatrième place avec deux fois plus de victoires que de défaites.

La réponse de quelques pièces mineures comme Georges Niang, Tyrese Maxey ou Shake Milton il est excellent, et c’est là qu’intervient un Andre Drummond qui sort.

Le dernier élément de la bague ?

Si quelque chose que les Philadelphia Sixers ont face à la lutte pour le titre de la meilleure ligue de basket-ball de la planète, c’est l’une des paires de centres les plus dominantes. S’il était déjà difficile de défendre Joel Embiid pour de nombreux centres rivaux, avec la présence d’André Drummond les problèmes sont doublés.

Ses chiffres en tant que titulaire pendant l’absence du Cameroun ont atteint 15 points par match et 20 rebonds par match, ce qui en dit très bien sur ses conditions offensives et défensives pour pouvoir générer une supériorité des deux côtés du terrain. Sera-ce le plus dont les Sixers avaient besoin pour se rendre une fois pour toutes en finale de conférence ?