Andre Gray ciblé par les Queens Park Rangers

Les Queens Park Rangers cherchent à recruter l’attaquant de Watford Andre Gray, selon Mike McGrath du Telegraph. Le joueur de 30 ans n’a pas encore fait son apparition pour les Hornets cette saison et pourrait être sur le point de quitter le club pour le bon prix.

Gray est tombé dans l’ordre hiérarchique

QPR souhaite faire signer Andre Gray pour renforcer son attaque. L’attaquant de Watford s’est retrouvé dans la hiérarchie après l’arrivée d’Emmanuel Dennis, Joshua King, Ashley Fletcher et le retour de Cucho Hernandez. Gray est à la périphérie de la formation de départ depuis un certain temps maintenant et n’a commencé que 14 matchs malgré 30 apparitions en championnat.

L’avenir de Gray à Vicarage Road était toujours incertain avant le début de cette saison. L’attaquant ne s’est pas vraiment épanoui à Vicarage Road après son déménagement de Burnley en 2017. Le diplômé de Shrewsbury Town a attiré l’attention de Watford après deux bonnes saisons avec les Clarets.

L’attaquant a connu une première saison décente, marquant cinq buts en 33 matches. La saison suivante a été la meilleure de Gray à Watford puisqu’il a marqué neuf buts en 34 matchs et aidé les Hornets à leur deuxième finale de la FA Cup. La forme de l’attaquant a plongé après cette saison. Après le début manqué de Troy Deeney pour la saison 2019/20, Gray devait mener la ligne. L’international jamaïcain a eu du mal devant le but, marquant seulement deux fois, alors que Watford a subi la relégation de la Premier League.

C’était la même histoire pour l’attaquant du Championnat la saison dernière. Malgré son passage au championnat, Gray a eu du mal à retrouver sa forme. L’attaquant n’a marqué que cinq buts en 31 matches et s’est souvent retrouvé à faire des apparitions hors du banc. Le joueur de 30 ans a retrouvé sa place dans le doute après que Watford ait fortement investi dans l’amélioration de ses options d’attaque.

Watford a été très occupé cet été. Les Hornets ont sans doute connu le plus grand revirement de joueurs cet été avec environ 14 membres de l’équipe première quittant le club et 11 rejoignant le club. Andre Gray pourrait être le 15e joueur de l’équipe première à quitter le club si QPR parvient à conclure un accord avec les Hornets.

