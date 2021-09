Andre Harrell : Se souvenir du pionnier de la soul hip-hop

Andre Harrell était une figure fondamentale de la musique urbaine et le pionnier de la soul hip-hop. Grâce à son label Uptown Records, il a créé l’architecture du paysage musical urbain moderne.

Andre O’Neal Harrell est né dans le Bronx, NY le 26 septembre 1960. Alors qu’il grandissait dans les projets de Bronxdale, le père de Harrell, qui travaillait au marché local de Hunts Point, l’a encouragé à faire quelque chose qu’il aimait pour gagner sa vie. Harrell a pris cela à cœur et a cultivé son instinct d’entrepreneur tout au long de ses études secondaires, collectant des fonds avec des collectes de bonbons et décrochant des emplois supplémentaires avec un service de messagerie local. Après avoir obtenu son diplôme du Lehman College, il a commencé à gravir les échelons en tant que cadre junior à la radio, d’abord dans une station de gospel, puis dans la vente de publicités chez WINNS. Cependant, il a déclaré plus tard que sa véritable éducation et sa formation professionnelle étaient venues une fois qu’il avait réussi à figurer sur la liste des invités des hotspots new-yorkais de l’époque comme celui de Bentley; clubs où il a tout appris sur le business de la musique et la politique.

De l’artiste à l’exécutif

Harrell a eu un aperçu des jours de formation du hip-hop en tant que moitié du duo Dr Jekyll et Mr Hyde, avec son ami d’enfance Alonzo Brown. Le groupe a acquis une notoriété locale et a remporté le succès avec leur tube de 1981 « Genius Rap ». Les rappeurs en costume étaient les premiers précurseurs du style de vie hip-hop que Harrell’s Uptown Records allait populariser plus tard. Peu de temps après, Harrell a rencontré et est devenu rapidement ami avec Def Jam fondateur Russell Simmons, qui l’a encouragé à rejoindre l’équipe de Rush Management. Andre est rapidement devenu vice-président et la superstar du toilettage agit comme LL Cool J l’a incité à se retirer de ses propres activités artistiques et à se concentrer plutôt sur le développement et la promotion des talents.

La découverte du rappeur de Mt Vernon Heavy D, que Simmons n’était pas intéressé à signer, a incité Harrell à créer sa propre entreprise, et il a fondé Uptown Records en tant que filiale de MCA en 1986. La scène hip-hop était animée par de jeunes labels de rap comme Def Jam et Tommy Boy Records, mais Harrell était un passionné de R&B et voyait l’avenir du genre dans le nouveau son émergent du swing jack. Uptown a été créé pour fusionner le hip-hop et le R&B – pas seulement la musique, mais les cultures – pour capturer le style et l’énergie non filtrés du «ghetto fabuleux» de Harlem.

Changer le visage et le look du R&B

Uptown a rapidement sorti des hits du groupe hip-hop Heavy D & The Boyz, du chanteur R&B Al B Sure et du groupe R&B Guy, dirigé par le nouveau producteur de jack swing Teddy Riley. Le jeune label ne vendait pas seulement de la musique, mais un style de vie. Comme son idole, Le fondateur de la Motown, Berry Gordy, Harrell avait un instinct aigu pour le développement et l’imagerie des artistes. Le personnage affable de “l’amant en surpoids” de Heavy D et le contenu lyrique inoffensif ont préparé le rappeur pour la première vague de crossover grand public. L’imagerie conçue par Uptown était plus tard un élément central des nouveaux arrivants Mary J Blige et Jodeci qui ont changé le visage et le look du R&B en mélangeant le hip-hop et le street style.

Harrell a étendu la portée d’Uptown au cinéma et à la télévision en 1991 avec Strictly Business, un film mettant en vedette Tommy Davidson d’In Living Color et Halle Berry dans son premier grand rôle. Le succès du film a conduit MCA à accorder un contrat multimédia de 50 millions de dollars avec Harrell en 1992, propulsant le joueur de 32 ans dans un cercle exclusif de magnats du divertissement noirs. “Un gars comme Andre n’apparaît pas sur la scène mais de temps en temps”, a déclaré le président du MCA, Al Teller. a déclaré au LA Times à l’époque. “En fin de compte, cette entreprise repose sur un jugement créatif instinctif, et les instincts d’André concernant les artistes et la musique et ce que veulent le public sont absolument superbes.”

Au cours des deux années suivantes, Uptown était le premier label de disques urbains sous la direction d’André. Il a négocié le premier label-centric MTV débranché spécial et album (qui n’a plus été refait depuis) ​​; a lancé une émission télévisée intitulée New York Undercover, une version hip-hop de Miami Vice coproduite avec le vétéran de la procédure Dick Wolf ; et a encadré un jeune et ambitieux stagiaire devenu cadre A&R nommé Sean Combs, qui apprenait une formule qu’il imiterait bientôt en tant que fondateur et PDG de Bad Boy Entertainment.

Un « entrepreneur du divertissement de style de vie »

En 1995, Harrell a quitté Uptown Records pour se mettre à la place de son idole Berry Gordy à la tête d’une Motown en difficulté. Il est resté dans le rôle pendant deux ans, puis a rejoint Bad Boy Entertainment en tant que président, apportant sa sagesse et son expertise au label en pleine croissance aux côtés de Combs. Dans les années qui ont suivi, Harrell a cofondé Nu America Records avec le chanteur/compositeur/producteur et fondateur du label Kenneth “Babyface” Edmunds, et, prouvant qu’il avait toujours l’instinct du talent, a signé un jeune Robin Thicke. Lorsque Combs a fondé REVOLT, il a choisi Harrell comme vice-président, où Harrell est resté jusqu’à sa mort.

L’année dernière, BET a annoncé une mini-série basée sur l’héritage de Harrell et Uptown Records. Les carrières que Harrell a aidé à lancer ; comprenant Marie J Blige, la styliste de célébrités June Ambrose, le producteur de films Brett Ratner, le producteur de hip-hop Pete Rock et Sean “Diddy” Combs ne sont qu’une partie de l’impact d’André.

Dans une interview avec Upscale, Andre Harrell s’est décrit comme un « entrepreneur de divertissement de style de vie » ; il a été le premier dirigeant à voir l’intérêt de mettre en évidence tous les aspects de Blackness pour le divertissement plutôt que de segmenter en fonction du public. Il a vu que cet avantage complétait le polissage, à la fois dans l’esthétique et la musique. Il a vu un avenir où la culture hip-hop serait la culture dominante.