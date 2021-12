Andre Iguodala explique comment vous arrêtez LeBron James des Lakers

Andre Iguodala est l’un des défenseurs les plus prolifiques de sa génération.

Bien qu’il n’ait jamais été en mesure d’obtenir le genre de reconnaissance individuelle que beaucoup de ses pairs partageant les mêmes idées, il a remporté le prix de MVP des finales de la NBA en 2014, en grande partie grâce à sa défense.

Plus précisément, sa défense contre la star de l’époque des Cleveland Cavaliers, LeBron James. Avec Iguodala sur lui, James a tiré à un peu plus de 38% du terrain. Sans? Un 44 pour cent nettement plus élevé.

Cette semaine, Iguodala est apparu sur The Draymond Green Show et a offert quelques idées pour arrêter James.

« Il ne s’agit vraiment pas de l’ARRÊTER… parce que vous ne pouvez pas » Sur The Draymond Green Show, @andre raconte à @ Money23Green son guide pour garder LeBron James pic.twitter.com/RIzH90rmDV – Le volume (@TheVolumeSports) 2 décembre 2021

« Comme, il ne s’agit vraiment pas de l’arrêter parce que vous ne pouvez pas », a-t-il déclaré.

« Il s’agit de le battre sur place quand il y arrive. Cela commence quand [Stephen Curry] pousses. Donc, dès que Steph tirait le ballon, je cherchais LeBron comme, ‘Très bien. Où est-il ? À quel moment l’attaque fera-t-il sortir le ballon des limites ? » C’est la première chose qui m’est venue à l’esprit.

Cette même ténacité défensive est la raison pour laquelle Kevin Durant s’est mis en colère contre lui lorsque les deux ont joué ensemble.

Le succès d’Iguodala en ce qui concerne D’ing up James parle de lui-même. Comme il l’a dit, il est impossible d’arrêter complètement le roi – mais il s’en est approché autant que quiconque ne l’a jamais fait.

