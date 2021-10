Andre Iguodala, importance dans le jeu des Golden State Warriors

Mettez un vétéran dans votre équipe et vous réussirez. C’est la maxime qui semble avoir bousculé les conceptions du marché dans les principales franchises NBA, conscientes qu’elles ont besoin d’intelligence tactique et d’expérience pour être éligibles sur le ring. Guerriers de l’état d’or n’a pas hésité à réintégrer un acteur qui a marqué l’histoire avec elle, comme André Iguodala, malgré ses 37 ans. S’il est vrai qu’il est loin des capacités athlétiques démontrées en d’autres occasions, Iggy peut être la clé dans l’engrenage d’une équipe qui mélange de grandes stars à de jeunes talents, et qui entend verdir des lauriers alors que beaucoup ne misent plus sur eux, comme est commenté sur SportsYahoo.

« Dès qu’il entre sur le terrain, il donne une vision d’avance du positionnement de ses coéquipiers, donne des conseils et élève le niveau de l’équipe. C’est un grand leader là-bas, il sait comment fonctionne ce système de jeu et son simple présence est une nouvelle spectaculaire pour l’équipe », a-t-il prévenu Otto porter, ravi du rôle joué par Iguodala, qui a joué 23 minutes en amical avec les Lakers. « Il a tout bien fait, il a été un All Star et il sait ce que c’est que de gagner des anneaux. Il connaît parfaitement le jeu et il est beaucoup plus facile de déplacer le ballon et de trouver de bonnes situations de tir. Il voit des choses que les autres ne voient pas. voyez », ont-ils dit. les hommes aiment Damion Lee et Elfrid Payton II, dont le processus d’évolution professionnelle peut être favorisé par la présence d’André.

L’influence d’Iguodala va bien au-delà des statistiques

Ce qui est clair c’est que Guerriers de l’état d’or Il a un plan parfaitement stipulé pour l’assaut sur le ring, et il est conscient qu’il a besoin de joueurs de profils très différents. Avoir un joker comme André Iguodala, dont l’influence positive va bien au-delà des chiffres statistiques, sera une bénédiction car il deviendra un mentor et un prolongement naturel de Steve Kerr sur le terrain. Il y a de grandes attentes autour des minutes qu’il peut offrir à partir de la deuxième unité, en voyant à quel point il se maintient à un niveau physique et comment il peut terminer un quintette de petites balles avec Draymond Green comme 5 et lui comme 4, générant la terreur dans les attaques rivaux. .