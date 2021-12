Andre Iguodala pense que la NBA « punit » Kyrie Irving

André Iguodala est venu soutenir les actions qu’il a entreprises Kyrie Irving concernant la vaccination des COVID-19[feminineIl a même été encouragé à dire qu’une grande partie du veto dont il dispose est due aux actes racistes qui continuent d’avoir lieu aux États-Unis.

Au milieu de la décision controversée du Filets activer Irving pour ses jeux à l’extérieur New York, et plus tard le positif pour le virus que le joueur d’origine australienne a enregistré, Iguodala a assuré que les amateurs de basket-ball manquent l’un des plus grands talents de la NBA.

« Kyrie est mon homme, alors j’espère qu’il montrera ses talents au monde et continuera de me donner la raison pour laquelle il est un joueur de premier plan. Cependant, ils ne veulent pas que nous voyions leurs capacités. Son esprit est trop libre », a déclaré le MVP d’une finale, où il vient de battre les Cavaliers qui avaient Irving parmi ses joueurs.

Andre Iguodala sur Kyrie Irving : « Mec est si bon, mais vous ne voulez pas dire ça. » pic.twitter.com/fL6r7BjBPS – Mark Haynes (@markhaynesnba) 18 décembre 2021

Iguodala a insisté sur le fait que « c’est tellement bien, mais vous ne voulez pas dire ça », se référant aux médias, qui préfèrent se concentrer sur ses controverses hors du terrain.

Enfin, le désormais joueur des Golden State Warriors a déclaré qu' »il est puni par les mêmes personnes qui sont contre les vaccins et qui ont pris d’assaut le Capitole pour maintenir le privilège des blancs aux États-Unis ».

Pour le moment, on ne sait pas quel sera le jeu où Kyrie Irving reviendra à l’activité après quelques mois d’absence pour ne pas avoir voulu se faire vacciner contre COVID-19.