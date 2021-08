Andre Iguodala revient avec Warriors pour un an et 2,65 millions de dollars

11/08/2021 à 07:10 CEST

. / San Francisco

L’avant-garde vétéran Andre Iguodala revient aux Golden State Warriors, qu’il a aidé à remporter le championnat 2015 pour devenir le joueur le plus utile (MVP) des finales NBA, puis deux autres titres. Iguodala a signé mardi en tant qu’agent libre un contrat d’un an et le vétéran minimum qui sera un salaire annuel de 2,26 millions d’euros (2,65 millions de dollars).

L’entraîneur des Warriors, Steve Kerr, n’aura aucun problème à intégrer Iguodala dans son schéma puisqu’il le connaît parfaitement et sa présence fera à nouveau de l’équipe de Golden State parmi les favorites pour se battre pour la ligue. Les Warriors ont du mal à faire une autre course en profondeur en séries éliminatoires une fois que leur alignement est à nouveau en bonne santé. “Je suis tellement heureux qu’André soit de retour … Il connaît notre équipe mieux que quiconque”, a commenté Kerr par SMS. “Votre contribution à notre équipe sera formidable à bien des égards.”

Après que le Miami Heat a rejeté son option d’équipe de 12,80 millions d’euros (15 millions de dollars) la semaine dernière, Iguodala rencontrera à nouveau le gardien Stephen Curry et le gardien Klay Thompson et le nouveau médaillé d’or. d’avoir aidé Green et la victoire de l’équipe olympique masculine des États-Unis à Tokyo 2020.

Iguodala, 37 ans, est un vétéran respecté, qui a beaucoup compté pour Golden State, avec qui il a remporté trois titres NBA entre 2013 et 2019 avant de passer les deux dernières saisons avec Miami. Les Warriors ont perdu contre Memphis lors du tournoi d’entrée de cette saison, lorsque Thompson a raté la compétition pour la deuxième année consécutive après avoir subi une nouvelle blessure grave. Cette fois, il se remettait d’une opération pour une déchirure du tendon d’Achille droit après être resté en dehors de la saison 2019-2020, après une intervention chirurgicale pour réparer une déchirure du ligament croisé antérieur au genou gauche subie lors du sixième match décisif de la finale NBA 2019 remportée par les Raptors de Toronto.

La semaine dernière, Curry a terminé une prolongation de contrat pendant quatre ans et 183,40 millions d’euros (215 millions de dollars) qui le mènera à travers la saison 2025-26, quand il aura 38 ans. Le contrat est le deuxième de plus de 170 millions d’euros (200 millions de dollars) signé avec les Warriors et le seul de l’histoire de la NBA. Les Warriors ont également ajouté le centre serbe Nemanja Bjelica et l’attaquant Otto Porter Jr., avec des contrats de vétéran d’au moins un an en agence libre.

Iguodala a disputé 413 matchs de saison régulière avec 84 départs lors de l’étape précédente où il était avec les Warriors avec des moyennes de 7,3 points; 3,9 rebonds ; 3,4 passes décisives et 1,08 interceptions en 26,7 minutes. Il a également brillé dans 104 matchs éliminatoires et a fait les quatrièmes apparitions en séries éliminatoires de l’histoire de la franchise.