Andre Iguodala sur les «faiblesses» des cultures de guerriers et de chaleur

Andre Iguodala est l’un des joueurs les plus importants de sa génération.

Après avoir commencé sa carrière en tant que buteur principal de haut vol, il a évolué plus tard pour devenir un contributeur important aux équipes de championnat des Golden State Warriors.

La capacité d’Iguodala à arrêter LeBron James lors des finales NBA 2014, comme en témoigne le pourcentage de tirs de ce dernier chutant de six pour cent chaque fois qu’il était gardé par le premier, lui a finalement valu les honneurs de MVP des finales NBA.

En tant que vétéran intelligent et dur qui a passé du temps avec des franchises notables comme les Warriors et Miami Heat, Iguodala est bien équipé pour parler de la culture d’équipe.

Lors d’une apparition sur le podcast de Draymond Green la semaine dernière, c’est précisément ce qu’il a fait.

« Notre environnement (des guerriers) est un peu plus détendu », a-t-il déclaré.

« Il y a des vibrations hippies, allez à votre rythme, allez comme vous le souhaitez. Miami est un peu comme, droit et étroit, tout le monde en formation. Je pouvais voir des faiblesses dans les deux. Parce que les deux ont eu beaucoup de succès, Pat Riley est probablement l’un des joueurs/entraîneurs/GM les plus titrés de l’histoire de la NBA. Il l’a fait à tous les niveaux. Nous avons eu du succès ici, et j’ai vu quelques défauts ici.

Cela dit, Iguodala voit la valeur des deux méthodes.

« Étant à ces deux endroits, j’ai essayé de prendre du recul et d’apprécier la valeur des deux côtés », a-t-il poursuivi. « Quand j’étais là-bas, j’ai vu certaines choses que nous avons faites avec les Warriors que je pourrais apporter à certains des joueurs de l’équipe – certains gars pourraient ne pas être aussi forts mentalement à un jeune âge, les pousser et les amener à ouvrir un un petit peu. »

Qu’il détruise les cultures des équipes de la NBA ou explique comment arrêter James, Iguodala est toujours une mine de connaissances.

Il y a une raison pour laquelle il est si respecté par ses pairs et les joueurs à la retraite. L’homme est passé par là, a tout fait et a réussi à l’autre bout.

