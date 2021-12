Andre Muniz : « Je suis en colère contre Oncle Dana »

Le Brésilien Andre Muniz a atteint huit victoires consécutives en soumettant Erik Anders au premier tour au premier tour samedi à l’UFC 269, mais la célébration a été incomplète car il n’a reçu aucun des huit bonus accordés par l’organisation après l’événement. .

‘Sergipano’ a affirmé que le prix de 50 000 $ US allait être utilisé pour aider à construire sa maison à Montes Claros (MG) et a plaisanté avec Dana White, présidente de l’UFC. « Je suis fâché contre oncle Dana (rires) ».

Et suivi : « Oncle Dana, aide-moi à réaliser mon rêve de construire ma maison, et je continuerai à enseigner le jiu-jitsu dans cette catégorie. Ce bon était la moitié de la maison (rires). Peut-être qu’il ne me lâchera pas et me fera rire à la fin de l’année ? C’était un poste très technique. J’ai quitté Anders, j’ai fait une belle transition et je me suis intégré.

André Sergipano a présenté Eryk Anders à l’UFC 269 – Photo : .

Muniz venait de remporter la victoire la plus importante de sa carrière en soumettant l’ancien prétendant aux poids moyens Ronaldo ‘Jacaré’ Souza dans un assaut, un combat pour lequel il n’a pas non plus reçu de bonus.

Maintenant, Sergipano aimerait affronter Darren Till lors de son prochain engagement dans l’Octogone. Et il ne cache pas que la stratégie serait de rechercher l’achèvement de l’anglais. C’est un bon combat. C’est un attaquant, son point faible est le combat. Je risque d’être mis KO, mais il y a de fortes chances que je sois soumis. », Il a dit.

Et fermé : « Il n’y a pas de chemin facile vers le top 10 et le top 5, ils sont tous très difficiles. Jusqu’à ce que j’aie le meilleur combat, je continuerai à me botter les fesses. Cela a été une année fantastique. Je vais rester concentré jusqu’à ce que j’atteigne le sommet de la division.

André Sergipano a été signé par l’UFC après avoir participé pour la deuxième fois aux Contender Series. Le natif de Minas Gerais a soumis Taylor Johnson en août 2019 et, après trois mois, a fait ses débuts à l’UFC São Paulo avec une victoire aux points sur son compatriote Antonio Arroyo. En 2020, il a marqué une nouvelle soumission contre Bartosz Fabiński et a été envoyé avec des victoires au bras contre Jacaré et Anders.

