André Onana célèbre le tour du Cameroun après neuf mois sans compétition

17/11/2021 à 18:49 CET

Artur Lopez

André Onana se sent à nouveau footballeur. La Fédération camerounaise de football avait convoqué le gardien de l’Ajax pour les deux matchs de la phase de poules qualificatives pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. L’entraîneur, Toni Conceição, a opté pour le gardien pour les duels contre le Malawi et la Côte d’Ivoire.

« Les lions indomptables » devaient terminer les deux matchs par la victoire pour dépasser les Ivoiriens au classement. Et Onana a été à la hauteur du battage médiatique, gardant une feuille blanche dans les deux matchs. Le Cameroun s’est qualifié pour la troisième phase des tours de qualification, à laquelle seul le premier groupe avait accès, et le gardien de but a exprimé sa joie sur les réseaux sociaux.

Le message du footballeur disait : « Après une longue période de lutte et de souffrance, j’ai à nouveau pris plaisir à être footballeur et à défendre mon pays. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont accompagné et m’ont donné de la force sur ce chemin difficile. »

L’ancien gardien de La Masía devra encore gagner sa place à l’Ajax, faute de quoi son avenir sera résolu, Eh bien, il n’a pas encore renouvelé avec l’équipe d’Amsterdam et divers ensembles européens sont sur la piste. En fait, le FC Barcelone garde le footballeur sur le radar.

André Onana a disparu des appels d’Erik ten Hag après avoir confirmé son positif pour dopage le 5 février. Le footballeur avait confondu un comprimé de furosémide, une substance interdite par l’Agence mondiale antidopage, avec une aspirine. Le furosémide est un diurétique utilisé pour masquer la consommation de substances interdites et ainsi les éliminer plus rapidement. Or, il a été démontré que le Camerounais n’avait consommé aucun stimulant ou anabolisant qu’il tentait de camoufler. De toute façon, le gardien de but a reçu une sanction d’un an, que le TAS a réduite à neuf mois.