André Onana : « Le Barça est ma première option »

Le gardien de l’Ajax André Onana a envoyé un message très clair au FC Barcelone : il est prêt à répondre à l’appel, s’il choisit de le faire.

« Je continue d’être en contact avec le Barça. J’ai une très, très bonne relation depuis que je suis parti. Le Barça est ma maison. et il y a toujours eu des contacts », a déclaré le gardien dans une récente interview.

Onana s’est formé à La Masia pendant cinq ans après avoir fait ses débuts à la Fondation Samuel Eto’o dans son Cameroun natal. Il rejoindra finalement Jong Ajax, avant de faire partie de l’équipe première à Amsterdam.

Il est lié à un éloignement de l’Eredivisie après cinq saisons avec l’Ajax, et a récemment été lié à un transfert à l’Inter Milan.

« On parle de beaucoup de choses, ils parlent aussi d’Arsenal, et du Barça, évidemment. Pour le moment, il n’y a rien de concret. La presse fait partie de ma vie, et il y a des moments où je ne sais pas de quoi ils parlent.

Lorsqu’on lui a demandé si Barcelone était sa première option, il a répondu sans ambiguïté : « Évidemment. C’est ma maison et j’y ai grandi. Si c’est le Barça, ce sera le Barça.

Onana ne tarit pas d’éloges sur le club, comparant son passage à l’académie de Barcelone à une vie de luxe. Pourtant, il n’était pas disposé à promettre qu’il jouerait pour les Catalans, estimant qu’à l’heure actuelle, le club compte plusieurs gardiens de but de qualité et qu’il n’y a peut-être aucune chance pour quelqu’un d’autre.

« Je sais qu’un jour je jouerai au Camp Nou », a-t-il déclaré, « mais je ne sais pas si ce sera pour ou contre le Barça. »