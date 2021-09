Andre Onana s’apprête à quitter l’Ajax en transfert gratuit et pourrait être le remplaçant idéal de Bernd Leno pour Arsenal, mais ils sont confrontés à la concurrence de l’Inter Milan

in

Andre Onana quittera l’Ajax avec un transfert gratuit l’été prochain s’il n’obtient pas une offre appropriée dans la fenêtre de transfert de janvier, a confirmé Marc Overmars.

Le joueur de 25 ans aurait rejeté les offres de prolongation de contrat et pourrait se retirer gratuitement à la fin de la saison.

Onana est en fin de contrat en 2022

Le directeur du football de l’Ajax, Overmars, a confirmé que le club avait tenté de parvenir à un accord sur un nouvel accord, mais qu’il était prêt à prendre une autre direction.

Overmars a déclaré à Ajax TV : « On ne sait jamais dans le football, mais de la façon dont je le vois maintenant, je ne pense pas que cela se produise de si tôt.

« Il est possible qu’il parte en hiver, mais cela doit rapporter une somme décente. Cela doit aller dans les deux sens. Si le montant n’est pas suffisant, alors [he will leave] en juillet pour rien.

« Nous avons essayé pendant longtemps de prolonger le contrat, cela n’a pas fonctionné. Nous avons donné à la dernière fenêtre l’espace pour effectuer un transfert, cela n’a pas fonctionné non plus. En tant que club, nous devons également continuer.

Onana a été lié à Arsenal et à l’Inter Milan

« Nous avons recruté deux gardiens. Jay Gorter, un talent que nous essayons de mettre dans l’Ajax 1 à l’avenir et Remko Pasveer pour le court terme. En tant que club, nous devons aller de l’avant et nous sommes impatients, dans ce cas, d’André.

Onana était auparavant une cible d’Arsenal, le club lui ayant fait une offre plus tôt cet été, selon The Times.

Cela n’a finalement abouti à rien et le club a ensuite signé Aaron Ramsdale de Sheffield United.

Des doutes subsistent quant à l’avenir de Bernd Leno et Onana pourrait être une option à explorer pour les Gunners l’été prochain.

Des doutes subsistent sur l’avenir de Leno à Arsenal

Le gardien n’a pas encore disputé de match de compétition depuis le début de l’année suite à sa suspension pour contrôle positif à une substance interdite.

Sa peine de 12 mois, réduite par la suite à neuf en appel, a été infligée après qu’il a été découvert qu’il avait du furosémide dans son système.

Il a affirmé avoir confondu les médicaments de sa femme avec de l’aspirine.

L’Inter Milan, champion de Serie A, aurait également exprimé son intérêt et serait en pourparlers avancés sur un contrat de quatre ans, selon le journaliste italien Nicolo Schira.

