André Rieu annonce le DVD ‘Magical Maastricht’

André Rieu, le roi de la valse, sortira son nouveau DVD, Magical Maastricht, le 28 mai 2021. Avec son épouse Marjorie, André Rieu a personnellement sélectionné ses plus grandes performances des 15 dernières années, à partir de son spectaculaire plein air d’été concerts dans sa ville natale de Maastricht, pour que vous puissiez en profiter dans le confort de votre foyer.

Assistez à certaines des performances les plus stimulantes et magiques d’André Rieu, notamment “ You Raise Me Up ”, “ Volare ”, “ Vous ne marcherez jamais seul ”, “ Le thème de Lara ” du docteur Zhivago avec 300 couples de danseurs professionnels et, bien sûr, Blue Danube ».

Mettez vos chaussures de danse alors qu’André Rieu a invité beaucoup de ses amis superstar à interpréter leurs plus grands succès, dont David Hasselhoff avec ‘Looking For Freedom’, Los Del Rio avec ‘Macarena’, Jermaine Jackson avec ‘Smile’ et Trini Lopez avec ‘La Bamba ‘.

«J’ai toujours dit que la musique rapproche les gens»

André Rieu a déclaré: «Il n’y a pas de plus grande sensation que de se tenir sur scène pour une soirée enchantée remplie de musique et de danse dans ma ville natale de Maastricht. L’atmosphère est unique. Ainsi, réduire 15 ans de performances sur un seul DVD semblait être un défi impossible! Quand Marjorie et moi-même avons regardé ces concerts, les souvenirs sont revenus – autant de souvenirs merveilleux et heureux. À la fin, nous avons suivi nos cœurs et avons choisi de belles mélodies, des airs déchirants et des numéros qui ont tout le carré en place et dansent. J’ai toujours dit que la musique rassemble les gens et nulle part plus que sur le Vrijthof à Maastricht… c’est vraiment magique.

A propos d’André Rieu

Le violoniste superstar André Rieu, le roi de la valse, a rendu la musique classique accessible à des millions de personnes dans le monde. Il a fait de la valse une sensation mondiale, vendu plus de 40 millions d’albums et est l’artiste classique le plus rentable de l’histoire de Billboard’s Boxscore. Ses performances comprennent un mélange de classiques légers, de valses, de musique de film et d’opéra ainsi que de chansons pop, interprétées par son orchestre Johann Strauss. André Rieu a diverti plus d’un million de fans de plus de 90 pays lors de ses spectaculaires concerts d’été en plein air à «Magical» Maastricht et il a hâte de partager à nouveau sa musique avec vous très bientôt!

Le nouveau DVD Magical Maastricht d’André Rieu sortira le 28 mai 2021. Faites défiler vers le bas pour lire la tracklist complète et précommander le DVD ici.

Le tracklisting complet du DVD Magical Maastricht d’André Rieu est:

01 ‘Soixante-seize Trombones’

02 ‘Funiculi Funicula’

03 «Nel Blu Dipinto Di Blu» («Volare»)

04 ‘España Cañi’ (‘Danse gitane espagnole’)

05 ‘Vous me relevez’

06 ‘Vieux camarades’

07 ‘Gloria all’Egitto, ad Iside’

08 ‘Plus près, mon Dieu de toi’

09 “ Défilé des conducteurs de char ”

10 ‘Slavko, spiel uns eins’!

11 «Poliushko Polie»

12 «Kalinka»

13 “ Je souhaite que vous soyez ici de nouveau ”

14 “ Vous ne marcherez jamais seul ”

15 ‘Trompette Volontaire’

16 ‘Thème de Lara’

17 ‘Cavalerie légère d’ouverture’

18 ‘Caro Nome’

19 ‘Cathédrale des Highlands’

20 ‘Le beau Danube bleu’

21 ‘Sourire’

22 «Amigos Para Siempre»

23 ‘Marche Radetzky’

24 ‘Strauss & Co’

25 ‘Si j’avais un marteau’

26 ‘La Bamba’

27 «Tutti Frutti»

28 “ Je ne peux m’empêcher de tomber amoureux ”

29 Thème ‘Knight Rider’

30 ‘À la recherche de la liberté’

31 ‘Hymne de Maastricht’

32 ‘Maastricht, ville des chanteurs joyeux’

33 «Macarena»

34 ‘Adieu, petit capitaine de mon cœur’

35 ‘Marina’

