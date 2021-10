Andre Rison défend Jon Gruden, « Je sais qu’il n’est pas raciste »

Lire du contenu vidéo

TMZSports.com

André Rison va battre pour Jon Gruden … récit TMZ Sports il sait que l’ancien entraîneur-chef de la NFL n’est définitivement « pas un raciste ».

Rison – qui a joué pour Gruden et les Raiders lors de la saison 2000 de la NFL – a déclaré malgré le vil, raciste, mots homophobes et misogynes Jon a écrit dans des e-mails de 2011 à 2018 … il croit toujours que le gars est un homme bon.

« Nous disons tous des choses à huis clos que nous regrettons ou que nous ne dirions pas en public », a déclaré Rison, qui est resté proche de Gruden même après la fin de la saison 2000. « Nous avons tous fait des erreurs. »

« Je crois qui il a dit et ce qu’il a dit et à qui il le destinait, c’était destiné à cette personne et à personne d’autre. »

Rison a admis que Gruden pensait ce qu’il avait dit dans ses messages à un dirigeant de l’équipe de football de Washington et à d’autres … et a proposé de s’excuser au nom de l’entraîneur.

Mais, a ajouté Rison, depuis toutes ces années qu’il côtoie l’homme de 58 ans, il n’a jamais rien vu qui puisse suggérer que Gruden est une mauvaise personne.

Lire du contenu vidéo

10/10/21 Les aventuriers de Las Vegas

Rison nous a également dit qu’il pensait que si c’était la fin du temps de Gruden dans la NFL, l’ancien chef des Raiders devrait garder la tête haute.

« Vous avez déjà donné à ce jeu la meilleure tutelle et le meilleur leadership que vous puissiez éventuellement donner », a déclaré Rison dans un message à Gruden. « Donc, si vous ne touchez plus jamais au jeu, ne ressentez aucun type de chemin. »

« Continue ta vie et profite-en avec le reste de la famille Gruden. »