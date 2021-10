Jon Gruden a son premier défenseur dans l’ancien receveur de la NFL Andre Rison, qui dit qu’il n’y a aucun moyen que Gruden soit un raciste.

Rison a déclaré à TMZ Sports que malgré le nombre d’e-mails de Gruden montrant qu’il utilisait un langage raciste, homophobe et misogyne, il était confiant de défendre son ancien entraîneur-chef. Rison a joué sous Gruden pour les Raiders en 2000, sa dernière saison dans la NFL.

Le receveur Andre Rison des Green Bay Packers regarde pendant le Super Bowl XXXI contre les New England Patriots au Superdome de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Les Packers ont remporté le match 35-21. (Rick Stewart/Allsport)

« Nous disons tous des choses à huis clos que nous regrettons ou que nous ne dirions pas en public », a déclaré Rison. « Nous avons tous fait des erreurs. Je crois qui il a dit et ce qu’il a dit et à qui il le destinait, c’était destiné à cette personne et à personne d’autre. »

Les mots de soutien de Rison sont les premiers à venir d’un ancien joueur ou collègue de Gruden depuis la publication du deuxième lot d’e-mails lundi.

Keyshawn Johnson, qui a joué sous Gruden à Tampa Bay de 2002 à 2003 et a eu des problèmes avec lui, a déclaré plus tôt dans la semaine sur Keyshawn, JWill & Max d’ESPN qu’il était loin d’être surpris d’entendre le langage utilisé par Gruden dans les e-mails.

Oakland, CA 10 décembre 2000 : l’entraîneur des Raiders Jon Gruden parle avec Andre Rison lors d’une déroute des Jets. (.)

« Il a toujours été un imposteur pour moi. … Depuis le premier jour, il a toujours été un vendeur de voitures d’occasion », a déclaré Johnson.

Il est peu probable que l’ancien champion du Super Bowl, âgé de 58 ans, se retrouve à nouveau sur la touche, et il ne sera probablement pas sur les ondes dans un proche avenir. Rison en est conscient mais a déclaré que Gruden devrait toujours être comblé pour tout ce qu’il a donné à la ligue.

DOSSIER – L’entraîneur-chef des Las Vegas Raiders, Jon Gruden, part après avoir pris la parole lors d’une conférence de presse après un match de football de la NFL contre les Chicago Bears à Las Vegas, ce dimanche 10 octobre 2021, photo d’archive. Jon Gruden est absent en tant qu’entraîneur des Raiders de Las Vegas après que des courriels qu’il a envoyés avant d’être embauché en 2018 contenaient des commentaires racistes, homophobes et misogynes. Gruden a publié une déclaration lundi soir, le 11 octobre 2021, selon laquelle il se retire après que le New York Times a rapporté que Gruden utilisait fréquemment un langage misogyne et homophobe dirigé contre le commissaire Roger Goodell et d’autres dans la NFL. (AP Photo/Rick Scuteri, Fichier) (AP Photo/Rick Scuteri, Fichier)

« Vous avez déjà donné à ce jeu la meilleure tutelle et le meilleur leadership que vous puissiez éventuellement donner », a déclaré Rison. « Donc, si vous ne touchez plus jamais au jeu, ne ressentez aucun type de problème. Continuez votre vie et profitez-en avec le reste de la famille Gruden. »