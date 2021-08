Andre Silva dit que Robert Lewandowski du Bayern Munich « sait toujours où être »

C’est une nouvelle saison avec un nouveau club pour Andre Silva, ayant été transféré de l’Eintracht Frankfurt au RB Leipzig pendant la fenêtre de transfert. L’international portugais a terminé deuxième au classement des meilleurs buteurs de la Bundesliga la saison dernière (28), juste derrière Robert Lewandowski du Bayern Munich, qui a battu le record de longue date de Gerd Muller en une seule saison avec 41 buts. Bien qu’il n’ait peut-être pas d’attentes réalistes en battant Lewandowski au Torjägerkanone cette saison, le nouvel homme de Leipzig a beaucoup d’admiration pour son homologue, comme il l’a exprimé dans une récente interview avec Bundesliga.com.

Silva a souligné la capacité de l’international polonais à tirer le meilleur parti des occasions qui se présentent à lui et à toujours savoir où se trouver au bon moment, ce qui le place au-dessus des autres. «Je pense que c’est le nombre de buts qu’il marque. Il connaît l’endroit où il doit être et il ne manque pas l’occasion. La différence entre les meilleurs joueurs et les joueurs moyens est le nombre d’erreurs – ce n’est pas normal quand il commet une erreur. Donc je pense que c’est la différence. Un joueur moyen fait quelques erreurs, les meilleurs joueurs en ont peu. Cela arrive à tout le monde mais Lewandowski sait où il doit être et il marque », a expliqué Silva.

Photo de S. Mellar/. pour le FC Bayern

Silva a déménagé dans un nouveau club qui a également un nouveau manager à Jesse Marsch depuis que Julian Nagelsmann est allé au Bayern. Il se rend compte qu’il s’agira d’un ajustement après Francfort, mais il a marqué ses débuts en compétition lors de la victoire 4-0 de Leipzig contre le SV Sandhausen contre le SV Sandhausen avec une passe décisive. Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait ou non pouvoir marquer 28 autres buts en Bundesliga cette saison, Silva n’a pas vraiment voulu dire oui ou non. « Je n’ai pas de chiffre en tête. Je pense que partout est différent. Je jouais à l’Eintracht, c’était ma deuxième année là-bas. Ici, c’est ma première année à Leipzig avec une autre équipe, un autre entraîneur, tout est différent. Donc la seule chose que je puisse promettre, la seule chose que je puisse faire est de travailler de la même manière que j’ai travaillé l’année dernière, c’est-à-dire donner le meilleur de moi-même et essayer de faire de mon mieux dans les conditions dans lesquelles je suis », a-t-il déclaré. expliqué.

À Leipzig, les systèmes sont différents de ceux de Francfort et Silva se sent bien équipé pour pouvoir adapter son style de jeu à son nouveau club. « Je pense que le football en général me convient, donc je peux m’adapter à différentes manières de jouer. Je m’adapte toujours à eux parce que je peux m’adapter. Je pense que dans le monde du football, il y a toujours des buts. Donc s’il y en a, je peux m’adapter”, a-t-il insisté.

Photo de Jörg Halisch/.