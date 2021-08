Andre Silva du RB Leipzig pense que son équipe peut détrôner le Bayern Munich pour remporter la Bundesliga cette saison

Le transfert de 23 millions d’euros d’Andre Silva de l’Eintracht Frankfurt au RB Leipzig était sans doute l’une des meilleures affaires de transfert de la Bundesliga cet été, à l’exception du Bayern Munich qui a acquis Dayot Upamecano de Leipzig pour 45 millions d’euros. L’attaquant portugais a marqué ses débuts en compétition pour Leipzig avec une passe décisive dans l’élimination 4-0 de Die Roten Bullen contre le SV Sandhausen au premier tour du DFB-Pokal alors qu’il démarrait et marquait un total de 68 minutes avant d’être remplacé par Brian Brobbey.

Suite à sa saison sensationnelle 2020/2021 avec Francfort où il a marqué un total de 28 buts en Bundesliga, juste derrière Robert Lewandowski (41 ans) du Bayern, Silva pense que Leipzig a ce qu’il faut pour remporter le titre de Bundesliga cette saison. “Le Bayern est le Bayern, mais si nous parvenons à tirer et à jouer à notre limite, alors nous avons une chance”, a récemment déclaré l’international portugais à Sport Bild (via Bundesliga.com).

Certes, marquer à nouveau 28 buts cette saison sera une tâche difficile pour Silva, ayant changé de club et ayant également un nouveau manager à Jesse Marsch. Le mandat de Silva à Francfort a été l’une des premières fois de sa carrière qu’il a passé deux saisons consécutives. dans n’importe quel club, ayant été prêté à Francfort et Séville par l’AC Milan à des intervalles séparés. Silva aborde cette saison de manière réaliste, sachant qu’il s’agira d’un ajustement avec un nouveau club et un nouvel ensemble de joueurs alors qu’il essaie d’atteindre les chiffres de la saison dernière devant le but. « C’est facile à dire [I’ll score more], mais en réalité, ce sera encore plus difficile. Francfort a été le premier club de ma carrière où j’ai joué plus d’une saison consécutive. Et ma deuxième saison était bien meilleure parce que je connaissais la façon de jouer. Maintenant, à Leipzig, il y a de nouveaux joueurs, un nouveau style de jeu et un nouvel entraîneur pour moi. C’est donc une situation différente et il n’y a aucune garantie. Mais je promets de tout donner », a-t-il expliqué.

Dans une étrange préférence personnelle, Silva a déclaré qu’il avait choisi de porter le maillot numéro 33 pour Leipzig sur la base d’une simple équation mathématique. “Je joue le numéro neuf, donc trois fois trois font neuf”, a-t-il déclaré. Bien sûr, Yussuf Poulsen porte le maillot numéro 9 au RB Leipzig, mais Silva portait également le maillot numéro 33 à Francfort, ce qui est rare pour un attaquant.

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

En termes simples, Silva a déclaré qu’il était à Leipzig pour marquer des buts, et c’est ce qu’il va essayer de faire alors qu’ils tentent enfin de détrôner le Bayern pour la première fois en dix saisons. «Je suis à Leipzig pour montrer pourquoi RB veut me signer et rendre l’équipe plus forte. Mon premier objectif est de marquer beaucoup de buts pour RB », a-t-il déclaré.