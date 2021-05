André Villas-Boas fera ses débuts au Rallye du Portugal

05/05/2021 à 18:40 CEST

Daniel Guillen

Ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, André Vilas-Boas, participera à la Rallye du Portugal avec une Citroën C3 en catégorie WRC3, le troisième niveau du championnat. Quelle est la quatrième manche du championnat du monde des rallyes Il se tiendra du 21 au 23 mai et comportera un parcours de près de 350 kilomètres divisé en un total de 21 sections.

Le Portugais, dont l’oncle était pilote pendant sa jeunesse, Il est aussi passionné de football que de sport automobile et accumule une certaine expérience dans le monde de l’automobile.. A 43 ans, André Vilas-Boas participe en tant que pilote officiel du Rallye du Portugal à ce qui est sa deuxième expérience dans ce championnat.

Début 2021, le coach toujours du club marseillais a participé au Rallye de Monte Carlo en tant qu’ambassadeur auprès de l’ONG ACE Africa. Trois ans plus tôt, en 2018, a couru le Dakar, où il a subi un petit incident qui l’a contraint à prendre sa retraite, et dans l’édition portugaise précédente, celle de 2020, aussi participé avec une Citroën C3 R5.

Porto et Zenit, leurs deux étapes les plus réussies

Les Portugais, qui a quitté l’Olympique de Marseille après une crise sportive et institutionnelle sans précédent, est actuellement sans équipement. Tout au long de sa carrière, il a dirigé d’importants clubs tels que Chelsea, Inter, Porto, Zenit ou Tottenham Hotspur. Il a conquis un total, entre son étape au Portugal et en Russie, deux ligues, deux coupes et deux super coupes, plus une Ligue Europa dans la saison 2010/11.

Que Porto était l’une des équipes les plus audacieuses et dynamiques du football européen dans cette édition du deuxième concours européen, avec des noms importants tels que Otamendi, Moutinho, James Rodríguez, Falcao ou Hulk. Ils ont battu un grand Villarreal en demi-finale et ils ont battu le SC Braga par le minimum en finale.