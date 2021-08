Andre Ward n’a pas perdu un combat depuis l’âge de 14 ans, s’est inspiré de Floyd Mayweather, a partagé une rivalité avec Carl Froch et Sergey Kovalev, tandis que sa seule « perte » sur un record incroyable est venue de Creed

in

Andre Ward est l’un des plus grands boxeurs techniques à avoir jamais vécu.

Il est considéré comme l’un des meilleurs de sa génération, mais, comme un Joe Calzaghe par exemple, il n’est généralement pas vu sous le même jour que d’autres combattants invaincus comme Floyd Mayweather ou même Tyson Fury.

Ward a terminé sa carrière avec une fiche de 32-0, 16 KO et a détenu plusieurs titres dans deux catégories de poids

Il est sous-estimé mais ses mains rapides l’ont vu conquérir les divisions des super-moyens et des mi-lourds

C’est une véritable liste d’élite de combattants qui passent toute leur carrière invaincus et restent un champion pendant des années. Mayweather et Rocky Marciano figurent en tête de cette liste, mais qu’en est-il de Ward ?

Le « SOG » – Son of God – a remporté l’or aux Jeux olympiques de 2004 à Athènes dans la catégorie des poids mi-lourds pour couronner une carrière amateur extraordinaire qui a engendré un record de 114-5.

Fondamentalement, Ward n’a pas perdu un seul combat depuis qu’il a 14 ans.

“C’était un combattant avant d’être un boxeur”, a déclaré Virgil Hunter, le parrain et entraîneur de Ward.

«Quand il a débuté chez les amateurs, il était un combattant pour les 40, 50 premiers combats de sa carrière.

GETTY

Avec Hunter dans son coin, Ward régnait en maître sur le ring

«Au fur et à mesure qu’il a acquis de l’expérience, il s’est rendu compte qu’il fallait apporter plus à l’assiette que la simple capacité de se battre. C’est ainsi qu’il est devenu le tacticien qu’il est aujourd’hui. Au fond, cependant, ce combattant est toujours là.

« C’est quelque chose que ses adversaires ne réalisent pas jusqu’à ce qu’ils se joignent à lui. Ils découvrent des choses qu’ils n’avaient jamais imaginées.

Au début, Ward était techniquement compétent, mais la vitesse de ses mains de super-moyen à poids léger était en avance sur quiconque.

Mais même avec cela, Ward a toujours cru que son jeu de jambes était plus important.

Ward était un champion du monde des poids deux dans sa carrière professionnelle et n’a pas perdu de combat depuis l’âge de 14 ans

« Vos pieds sont votre première ligne de défense », a-t-il expliqué. “Vous n’avez pas besoin d’être un déménageur, mais même lorsque vous êtes à l’intérieur et que vous pouvez changer de direction… c’est la différence entre être touché et ne pas être touché parfois.”

Et Ward n’a pas hésité à dire sur qui il a modelé son style gagnant et il a choisi des gars assez réussis.

«Je pense que je suis une combinaison de Roy Jones Jr, Bernard Hopkins et Floyd Mayweather. Cela peut sembler arrogant, mais ce sont les gars que j’ai vraiment étudiés et c’est ce que j’ai dans mon style – et évidemment Andre Ward.

« C’est comme si mon style se mélangeait à celui de tous ces gars. Je peux me battre à l’intérieur, je peux devenir brutal, je peux être flashy et faire certaines choses quand j’en ai besoin, je peux être très systématique comme Floyd et briser un gars.

Chris Farina/Meilleur rang

Mayweather est considéré comme l’un des plus grands de tous les temps et a pris sa retraite avec une fiche parfaite de 50-0

“J’ai pris des trucs de ces trois gars, mais en même temps, sois fidèle à qui je suis et sois moi-même si cela a du sens.”

Ward a vraiment éclaté lors du Super Six World Boxing Classic en 2009. Il s’agissait d’un tournoi organisé par le diffuseur Showtime pour la division des super-moyens où le vainqueur remporterait tous les titres unifiés WBA (Super titre), WBC et The Ring Super Middleweight. .

SOG avait beaucoup de battage médiatique avant le tournoi, mais il n’avait combattu personne de notable et beaucoup pensaient que Mikkel Kessler – son adversaire au premier tour – était le combattant le plus dur et le plus durable.

Ward l’a détruit. Il a brutalisé Kessler au point que l’équipe du Danois a affirmé que Ward s’était battu salement – ​​ce n’était qu’une raclée complète.

.

Ward a démantelé Kessler en route vers la gloire du Super Six

À partir de là, le nom de Ward a été pris au sérieux. Il a marqué des décisions unanimes sur le gros coup de poing Allan Green puis l’ancien champion du monde Arthur Abraham pour réserver sa place en finale contre Carl Froch.

Ward a terminé sa carrière avec 16 KO dans ses 32 victoires, mais Froch avait 20 KO et un record de 28-1 au moment où ils se sont rencontrés. ‘The Cobra’ était de loin le puncheur le plus méchant, mais Ward était suffisamment soyeux et intelligent pour mettre la pression sur le Britannique.

Ward a décroché 243 des 573 coups de poing lancés (42 %), tandis que Froch a décroché 156 des 683 coups de poing (23 %), preuve évidente que Ward était beaucoup plus efficace dans son travail de nuit.

.

Froch a donné une guerre à Ward et le Britannique est toujours énervé par sa perte de 2011

Une fois que Ward s’est remis de la main cassée qu’il a subie lors de la victoire sur Froch, il a décidé de défendre ses titres contre The Ring et le champion linéaire des poids légers, Chad Dawson.

Il était présenté comme champion contre champion et Dawson tombait à 168 livres pour défier ses ceintures. Il avait été un super-moyen au début de sa carrière, mais n’avait pas combattu à ce poids depuis six ans.

Ward, cependant, a présenté une autre démonstration dominante contre un combattant champion du monde. Il a laissé tomber Dawson à deux reprises avant de finalement le laisser tomber une troisième fois au dixième tour, ce qui a amené Dawson à dire à l’arbitre: «C’est fini. J’ai terminé. J’ai fini.”

Ward a remporté chaque round de ce combat avec Dawson selon les juges.

.

Dawson ne pouvait pas vivre avec Ward et a dû dire à l’arbitre d’arrêter la punition

Avec les super-moyens à peu près éliminés, Ward a décidé de passer aux poids légers et a remporté quelques victoires avant d’affronter le champion des poids lourds légers IBF, WBA (Super) et WBO Sergey Kovalev.

Cela a été considéré comme un véritable super combat entre deux champions du monde invaincus. Les deux combats se sont malheureusement soldés par une controverse qui a sapé le titre selon lequel Ward était le vainqueur des deux.

Le premier a vu Ward remporter une décision unanime 114-113 à tous les niveaux. Ward a été renversé au début du combat et Kovalev a décroché plus de coups de poing, mais Ward a obtenu la décision.

Le deuxième combat s’est terminé par un TKO au huitième round après qu’une main droite de Ward ait mis Kovalev dans un monde de problèmes. L’Américain a suivi le coup de poing avec de nombreux coups de corps qui ont fait reculer Kovalev de douleur et l’arbitre l’a appelé.

.

Ward et Kovalev ont disputé deux batailles mémorables

Kovalev a suggéré par la suite que cela n’aurait pas dû être arrêté, mais les livres d’histoire montrent que Ward est sorti vainqueur et est passé à 33-0.

En 2017, la même année que son deuxième combat avec Kovalev, Ward a annoncé qu’il se retirait de la boxe à 33 ans. Deux ans plus tôt, il avait déjà fait ses débuts d’acteur dans la série de films Creed, mais il a raccroché ses gants en 2017 en déclarant son corps. ne pouvait plus jouer au même niveau.

Ward a de nouveau dépeint Danny ‘Stuntman’ Wheeler dans Creed II et a été assommé par le personnage principal, Adonis, pour perdre son titre des poids lourds.

Quel est l’héritage de Ward ? Pour James DeGale, il était un « génie » sur le ring, qui a eu une carrière fantastique.

“Pour moi personnellement, il était le meilleur livre pour livre au monde”, a déclaré le Britannique.

Il était un gagnant, cela ne fait aucun doute. Mais est-il sous-estimé ?

“Il était sous-estimé et tout le monde s’attendait à cette grosse explosion quand il est venu au match professionnel et ce n’était vraiment pas une grosse explosion et les gens ont commencé à vraiment douter de ce qu’il pouvait faire”, a déclaré l’ancien champion du monde des poids welters, Shawn Porter.

.

Le Russe a pensé que l’arrêt de leur deuxième combat était dur

«Mais après avoir remporté le tournoi des super-moyens, les gens ont commencé à reconnaître qui il était. Il a passé pratiquement toute sa vie sans perdre aucun match.

Beaucoup ont été surpris de la façon dont le jeune Ward a pris sa retraite et il a été suggéré qu’il avait laissé beaucoup de choses sur la table. Maintenant âgé de 37 ans, Ward n’a pas montré beaucoup d’intérêt à changer d’avis.

Après avoir entendu parler de la retraite de Ward, l’ancien ennemi Froch n’a pas pu résister à une fouille.

«Je ne serai pas triste de le voir derrière lui. Ce ne sont pas des raisins aigres. Je sais qu’il m’a battu, mais je n’ai jamais vraiment été aussi excité quand il boxait.

.

Le tournoi Super Six a lancé Ward dans le grand temps

«Andre Ward avait l’habitude d’annuler son adversaire et ne vous méprenez pas, c’est un acte de classe, il sait ce qu’il fait et il sait comment gagner.

«Je pense qu’il est invaincu depuis qu’il a 12 ans, ou quelque chose de ridicule.

« Il a pris sa retraite au sommet et tout le monde ne peut pas le faire. J’ai pris ma retraite au sommet et c’est parfois la meilleure façon de sortir.

Il y a eu une brève discussion sur les combats du couple en 2020, mais Froch, maintenant dans la quarantaine, n’avait aucune envie de faire face à un Ward bien reposé au milieu de la trentaine.

Jusqu’à présent, rien n’a tenté Ward de sortir de sa retraite et il semble que rien ne le fera.

.

Il était un grand champion et ne pouvait pas être déplacé de son trône

Ses records immaculés restent, les seuls points d’interrogation qui subsistent dans les critiques qu’il a reçues de Froch et de bien d’autres concernant son excitation sur le ring.

Les combats de Kovalev n’ont pas attiré beaucoup de monde. Le premier n’a attiré que 165 000 achats, puis le deuxième combat a attiré 130 000 achats et aucun des combats n’a complètement vendu ses arènes non plus, bien que le deuxième combat ait été très serré.

Tout comme Mayweather, le style de Ward consistait à supprimer les forces de son adversaire et à annuler ses meilleurs atouts.

Certes, il n’était pas un puncheur particulièrement excitant comme Mike Tyson, mais d’un point de vue technique, l’art réel de la boxe, personne ne pouvait le toucher.