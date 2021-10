Andrea Belotti pourrait quitter Turin en tant qu’agent libre cet été

Selon Fabrizio Romano, l’attaquant de Turin et de l’Italie, Andrea Belotti, pourrait quitter Turin en tant qu’agent libre à l’été 2022. Il n’a encore accepté aucune offre formelle que Turin a faite. Belotti aura 28 ans en décembre et se prépare peut-être pour la prochaine étape de sa carrière. Romano mentionne que l’Inter Milan et le Zenit se sont intéressés à lui l’été dernier, tandis que l’AC Milan a également manifesté son intérêt.

Andrea Belotti peut quitter Turin en tant qu’agent libre

Les grévistes et les destinations potentielles

Belotti a longtemps été considéré comme l’un des meilleurs attaquants de Serie A. Cette saison, il n’a qu’un but à son actif mais n’a disputé que deux matches. La saison dernière, Belotti a marqué 13 buts et fourni sept passes décisives en 35 matches.

Sa meilleure saison est survenue en 2016/17, où il a marqué 26 buts et fourni quatre passes décisives en 35 matches. Belotti n’a pas été en mesure de reproduire cela depuis un certain temps maintenant, mais atteint régulièrement la barre des buts à deux chiffres.

Il a la taille, les compétences et le rythme nécessaires pour un attaquant moderne. Dans une meilleure équipe avec de meilleurs meneurs de jeu environnants, l’Italien peut s’épanouir. Torino le retient peut-être dans une certaine mesure, car ils pourraient au mieux terminer en milieu de tableau en Italie.

L’Inter était une option possible cet été. C’est différent maintenant, car ils ont signé Joaquin Correa et Edin Dzeko. De plus, ils ont un jeune attaquant de premier plan à Lautaro Martinez.

Zenit est une autre option, mais c’est difficile à imaginer. Belotti a passé toute sa carrière en Italie et pourrait chercher à rester et à choisir un meilleur club national que Turin à la place.

Cela laisse Milan comme une autre option. Ante Rebic a le plus débuté au poste d’attaquant cette saison. Il a bien fait, mais le Croate est en fait un ailier. Les autres options marquantes de Milan incluent Zlatan Ibrahimovic et Olivier Giroud. Tous deux sont des icônes de ces dernières années, mais approchent de la fin de leur carrière.

