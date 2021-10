Andrea Bocelli signe un partenariat mondial avec Universal Music Group

Andrea Bocelli, l’un des chanteurs les plus célèbres au monde, a annoncé aujourd’hui un accord d’enregistrement mondial exclusif et étendu avec Universal Music Group (UMG), la plus grande société de musique au monde. Le partenariat stratégique mondial voit Andrea Bocelli signer directement avec Universal Music Group pour la première fois et étend considérablement sa relation historique avec Decca et UMG, qui distribuent ses albums depuis plus de 25 ans grâce à leur relation de longue date avec Sugar Music.

L’icône mondiale de la musique Andrea Bocelli a vendu plus de 90 millions d’albums à ce jour et généré plus de cinq milliards de streams. Ce nouvel accord multidimensionnel marque le début d’un contrat multi-albums à long terme qui soutiendra les projets de musique enregistrée et audiovisuels de Bocelli, le merchandising musical, la synchronisation, les partenariats de marque, et renforcera davantage sa position de ténor le plus aimé au monde. Universal Music Group tirera parti de sa combinaison unique de portée mondiale, d’expertise créative et commerciale, et travaillera en étroite collaboration avec Andrea Bocelli et son équipe de direction chez Almud et Maverick, pour s’assurer que ses futures sorties et son catalogue historique continuent d’atteindre et d’inspirer de nouveaux publics dans le monde.

« Cet accord représente un grand honneur pour moi »

« C’est une nouveauté passionnante, mais aussi la confirmation de notre relation de collaboration solide et bien établie au fil des ans », a expliqué Andrea Bocelli. « Rejoindre pleinement l’écurie d’artistes de la plus grande maison de disques au monde est l’aboutissement d’un rêve, mais c’est aussi un peu comme rentrer chez moi, car chez UMG j’ai toujours trouvé cette dimension familiale qui est idéale, même dans le domaine artistique. , pour donner le meilleur de soi… Cet accord représente un grand honneur pour moi, pour Veronica, et peut-être même un peu pour toute l’Italie, qu’à travers mes chansons je continuerai à célébrer avec le monde. Avec gratitude, je célèbre cette nouvelle aventure, pleine d’idées, de nouveaux projets et bien sûr de musique.

Sir Lucian Grainge, président-directeur général d’Universal Music Group, a déclaré : « Pendant plus de deux décennies, j’ai eu le privilège de travailler en étroite collaboration avec Andrea. Élargir et étendre notre partenariat à long terme avec Andrea – une artiste au sens propre qui n’est rien de moins qu’une icône culturelle – est un moment passionnant pour moi et pour nos équipes à travers le monde. Nous sommes impatients de mettre l’organisation mondiale au service d’Andrea, en veillant à ce que sa nouvelle musique et son catalogue brillant soient appréciés par ses millions de fans et découverts par des millions d’autres.

« Nous sommes impatients de travailler encore plus étroitement avec Andrea »

Dickon Stainer, président et chef de la direction de Global Classics & Jazz, Universal Music Group a ajouté : « Dans tous les coins du monde, les gens ont pris à cœur l’art unique d’Andrea Bocelli. Nous sommes impatients de travailler encore plus étroitement avec Andrea sur le prochain chapitre de son voyage musical extraordinaire et inspirant. »

La performance Music for Hope d’Andrea Bocelli dans la cathédrale historique du Duomo à Milan le dimanche de Pâques 2020, regardée en direct par des millions de personnes à travers le monde, a atteint la plus grande audience simultanée pour une diffusion en direct classique de l’histoire de YouTube et se classe parmi les plus grandes diffusions musicales en direct de tous- temps.

Le plus récent album studio d’Andrea Bocelli, 2020’s Believe, présente une collection poignante et personnelle de chansons édifiantes célébrant le pouvoir de la musique pour apaiser l’âme. Il était accompagné d’une autre diffusion en direct majeure, Believe in Christmas, qui est devenue la diffusion en direct de musique classique la plus réussie à ce jour. En 2018, le ténor italien qui a battu tous les records a réalisé de nouvelles ventes et flux historiques pour son album Sì, qui a simultanément dominé les charts officiels du Royaume-Uni et des États-Unis. Sa plus récente sortie, Concerto: One Night In Central Park, célèbre le dixième anniversaire de son concert phare à New York avec une distribution de stars comprenant Céline Dion et Tony Bennett. Cette année marque également le dixième anniversaire de la Fondation Andrea Bocelli (ABF) qui a été créée en 2011 pour autonomiser les personnes et les communautés en situation de pauvreté, d’analphabétisme et de détresse dues à la maladie et à l’exclusion sociale.

Andrea Bocelli, l’un des chanteurs les plus renommés de l’histoire moderne, s’est produit lors de grands événements internationaux, notamment les Jeux olympiques, la Coupe du monde et le Championnat d’Europe de l’UEFA, ainsi que dans ses propres spectacles à guichets fermés dans le monde entier. Il a reçu un Golden Globe, sept Classical BRIT et sept World Music Awards ainsi qu’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Il a joué pour quatre présidents américains, trois papes et la famille royale britannique et a collaboré avec de nombreuses stars de premier plan, dont Luciano Pavarotti, Ariana Grande, Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Ed Sheeran, Dua Lipa, Céline Dion et Tony Bennett.

