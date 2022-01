Andrea Chaparro est MJ dans Rebel de Netflix : interview

JL :

J’aime le fait que vous ayez mentionné au début que vous écoutiez des chansons de RBD, quels souvenirs gardez-vous de la première génération de Rebelde ?

CA : Eh bien … c’était de voir comment Roberta avait les cheveux roux et elle avait toujours l’air super cool, j’ai adoré le style, l’uniforme a attiré mon attention et comment ils pouvaient aller à l’école comme ça, je pense qu’à un moment donné j’ai commencé à porter des cravates et des nœuds , Cela m’a aussi fait très drôle comment tous les combats de Mia et Roberta sont revenus si vite, tout ce qu’ils avaient à dire m’a rendu très drôle, mais plus que tout, plus que le roman, parce que j’ai à peine vu le roman tellement pour qu’elle était petit et Je pense que ce qui m’a le plus frappé c’est la musique. Aux repas de famille je chantais « Et je suis rebelle… », je me tenais à table et là j’ai décidé que mon moment de rébellion allait commencer, je trouve ça très sympa.

Tu sais ce que j’aime beaucoup c’est que ton personnage est l’un des premiers à faire référence aux anciens Rebelles, quand MJ arrive avec la star imitant Mia Colucci. Que pensez-vous de la façon dont les personnages se réfèrent à ceux du passé ?

CA : Cela m’a rappelé quand j’ai utilisé la star lors de mes fêtes d’anniversaire et j’ai eu cette émotion de pouvoir être une pop star, une rock star, une star de la musique scolaire, de pouvoir être une star de n’importe quel art qui pourrait faire partie de toi. , et c’était agréable d’aller à l’école, je veux dire MJ était déjà très excitée, elle avait l’air bien et se sentait bien jusqu’à ce que bien … chance et tout le monde ne l’a pas vu comme ça, aussi douloureux d’être fan mais c’est excitant et c’est quelque chose qui lui donne une partie d’elle, quelque chose qui la rend nostalgique mais, mignonne, elle l’apprécie et à chaque fois qu’il y a une référence, chaque fois qu’elle voit l’uniforme, se promener dans l’école lui rappelle qu’elle peut atteindre quelque chose plus que la réalité dans laquelle Il se trouve, que tout dépend de tout ce qu’il donne à sa musique et donc de toutes les valeurs qu’il présente à chacun qu’il rencontre quelqu’un qui joue d’un instrument ou qui essaie d’aller à l’école.

Et en parlant de la relation mode de MJ. C’est formidable car c’est très enfantin mais on se soucie de tous les détails, l’ensemble du look est très pensé. Quel est votre rapport à la mode selon vous ?

CA : Bon MJ vient d’une famille conservatrice, mais c’est une fille qui est en ligne et qui est en contact avec tout ce qui est tendance en ce momentElle est fan de Jana Cohen Gandía, je pense qu’elle est définitivement une inspiration pour elle comme l’était le RBD de notre première génération, ou d’autres popstars, Miley Cyrus, Selena Gomez, comme cette idée de montrer votre personnage avec différents détails comme les plates-formes, les petits nœuds, les boucles d’oreilles, les bagues, les colliers, certains ont des initiales et je pense que chaque détail définit un peu d’elle, de qui est MJ et quel est son chemin.

