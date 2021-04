Andrea Dossena est devenu une icône de Liverpool avec des buts incroyables contre le Real Madrid et Manchester United, laissant Sergio Ramos et Sir Alex Ferguson stupéfaits

Dans le football, les joueurs peuvent devenir immortels avec un seul coup de chaussure.

Même les stars les plus oubliables sont capables d’avoir leur moment au soleil et de renaître sous forme d’icônes, pour toujours dans les livres d’histoire.

.

Vous vous souvenez d’Andrea Dossena?

Andrea Dossena était prêt pour un sort inoubliable avec Liverpool.

Pas un mauvais joueur, tu comprends. Pas tout à fait ce qu’ils recherchaient pour remplacer John Arne Riise.

L’Italien, cependant, a transformé son histoire en une légende avec deux apparitions de remplacement en cinq jours.

Signé pour 7 millions de livres sterling de l’Udinese lors du mercato d’été 2008, il devait se défendre en novembre.

.

Dossena célèbre avec son coéquipier Ryan Babel

Wow

Neville et Carragher s’affrontent contre la star de Liverpool alors que de grands noms sont expulsés de l’équipe de l’Euro

dio-objectif

Klopp fait allusion à une formation audacieuse à Madrid et ce XI fort avec « Fab Four » pourrait commencer

déconnecter

Arsenal joue comme une « petite mafia » comme Nevile le prétend à QPR et Sunderland

audacieux

Le dernier XI de Liverpool au Real Madrid a choqué tout le monde et conduit Gerrard au départ

Réaction

Alonso s’exprime sur l’incident de Kepa et Rudiger à Chelsea – « C’est bon pour l’équipe »

Bienvenue

«Beau, hein? – Le premier goût de Haaland de City alors que la star de Dortmund s’entraîne à Etihad

«Je ne suis pas entièrement satisfait de mon niveau et, avec Fabio [Aurelio] à ma place, le manager a l’option d’un joueur plus en phase avec la tactique de l’équipe en ce moment », a-t-il déclaré.

«Il y a de nouvelles demandes sur moi. À l’Udinese, ma place dans l’équipe était plus sûre qu’elle ne le sera jamais à Liverpool, où il y a tellement de capacités dans l’équipe. Je dois maintenant atteindre un niveau élevé et maintenir cela, mais je dois d’abord me battre pour gagner la sélection. J’apprends tout le temps. Je savais que venir à Liverpool et une nouvelle ligue m’améliorerait en tant que joueur.

Aurelio, cependant, et le jeune espoir Emiliano Insua ont rapidement pris le contrôle du rôle d’arrière gauche.

Mais Dossena n’a pas été fait sous un maillot de Liverpool, loin de là, il ferait son impact en mars 2009.

.

Sergio Ramos applaudit les fans du Real Madrid à Anfield en 2009

Le 10 mars, les Reds ont eu un énorme match retour de huitièmes de finale de la Ligue des champions avec le Real Madrid sur les cartes.

Ils étaient 1-0 avant le match, mais ils étaient rapidement 3-0 et hors de vue avec une avance de 4-0 au total.

Avec un énorme affrontement contre le rival du titre de Premier League, Manchester United, ce week-end, le manager Rafael Benitez a effectué des remplacements sauvages.

Jay Spearing a remplacé Steven Gerrard, tandis que Dossena est entré dans la mêlée pour Fernando Torres.

Cinq minutes après être entré sur le terrain de jeu, l’Italien, jouant en tant qu’ailier, s’est retrouvé dans la surface de réparation et a repoussé Iker Casillas sur une passe de Javier Mascherano pour porter le score à 4-0 dans la nuit.

Une défense comprenant Sergio Ramos et Marcelo a été secouée tandis qu’Anfield s’est déchaîné.

Le reste pour Gerrard et Torres a fait des merveilles avant le match contre United le 14 mars.

Au moment où Dossena a de nouveau été appelé en tant qu’ailier gauche d’urgence, après 67 minutes, Liverpool menait 2-1 grâce au duo dynamique de Gerrard et Torres.

Un carton rouge de Nemanja Vidic, un autre après-midi où Torres le taquinait sans pitié, a été rapidement suivi d’un coup franc d’Aurelio.

Mais avant la fin du match, Dossena était prêt pour son deuxième et dernier but à Liverpool.

.

Spearing a rejoint Dossena pour les célébrations contre Madrid

Un énorme bootfield de Pepe Reina a attrapé la défense de United endormie et l’Italien a eu une course sur John O’Shea mais, au lieu de prendre le ballon et de le jouer en toute sécurité, il avait autre chose en tête.

Dossena a lancé un beau lob sur un Edwin van der Sar échoué pour sceller une victoire 4-1.

C’était aussi bien que cela aurait été pour Dossena – mais quel high!

Peu de gens peuvent revenir sur leur carrière avec des moments comme celui-là.

Mardi soir, en direct sur talkSPORT, d’autres héros de Liverpool ont la chance de s’inscrire dans les livres d’histoire contre le Real Madrid en Ligue des champions.

Si Dossena peut le faire, ils le peuvent aussi.