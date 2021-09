Andrea Escalona confond Miguel Hidalgo avec Benito Juárez

in

Elle ne va pas en finir ! La belle animatrice du Hoy Program, Image de balise Andrea Escalona Il a été très critiqué sur les réseaux sociaux, ceci après avoir confondu Don Miguel Hidalgo avec Benito Juárez.

La fille de Magda Rodríguez a affronté Andrea Legarreta dans un jeu d’adresse, pour le faire plus tard dans une série de questions-réponses sur les traditions mexicaines où elle était définitivement la perdante.

Andrea Escalona a répondu correctement à certaines des questions, ceci pendant la célébration de Hoy pour le jour de l’indépendance du Mexique, et la malchance est venue lorsqu’on lui a demandé qui était appelé “le père du pays”.

L’animateur a répondu que ce personnage célèbre était Miguel Hidalgo, ce qui a rapidement provoqué la réaction d’Andrea Legarreta, qui a souligné que son partenaire s’était trompé.

Riant dans le forum Hoy, Raúl Araiza n’a pas pu se retenir de rire de la réponse d’Andrea Escalona et a assuré avoir failli répondre “Messi”, l’énorme erreur n’est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux.

Pour beaucoup, ce moment embarrassant leur rappellera un autre des plus célèbres du programme Hoy, celui dans lequel Andrea Legarreta et le dollar n’ont pas emporté, comme on dit, indiqué que le prix du dollar n’affecte pas les Mexicains.

Bien qu’il y ait eu de nombreux mèmes que la femme d’Érik Rubín a dû endurer à cause de cette situation, elle a récemment indiqué dans une interview avec le Golden Scorpion qu’elle n’avait jamais dit ce qu’ils disaient et ils ont même analysé ce moment et il n’a pas été prouvé qu’elle avait l’a mentionné.