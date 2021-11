Andrea Escalona fait une crise à Hoy pour un autre conducteur

Andrea Escalona fait une crise de colère sur un autre hôte d’aujourd’hui | Instagram

Le célèbre animateur et également aimé du public Andrea Escalona, ​​a curieusement de nouveau fait une crise de colère lors d’une transmission du Programme d’aujourd’hui, tout cela à cause d’un de ses collègues pilotes, cela aurait pu être Galilea Montijo, Andrea Legarreta ou Tania Rincón.

Dans une vidéo partagée sur la chaîne Hoy, curieusement, la crise de colère de l’animatrice, la fille de Magda Rodríguez, a été publiée.

Ils faisaient la dynamique « aller au tableau », où ils devaient écrire les bonnes réponses à trois questions, mais non sans avoir d’abord eu une série de verres empilés.

Ils devaient aller un par un jusqu’à ce qu’ils atteignent celle qui représentait leur couleur et courir pour écrire les réponses puis toucher le bouton indiquant qu’ils avaient terminé, cette vidéo a été partagée sur la chaîne Hoy, nous la partagerons avec vous tout de suite.

Les équipes, comme d’habitude, étaient divisées en deux, les rouges composées d’Andrea Legarreta, Tania Rincón et Paúl Stanley.

Quant aux adversaires, qui étaient l’équipe jaune, ils étaient composés de Galilea Montijo, Arath de la Torre et Andrea Escalona, ​​​​avec Raúl « El Negro » Araiza le modérateur du match.

Les premiers à participer ont été les chefs d’orchestre préférés Andrea Legarreta et Galilea Montijo, plus tard Arath de la Torre et Paúl Stanley sont passés, à la fin Andrea Escalona et Tania Rincón sont passés.

C’est précisément Tania Rincón qui a provoqué la crise de colère immédiate et spontanée de la jeune présentatrice de télévision de 35 ans.

Ce qui s’est passé, c’est que Tania a commencé à la serrer dans ses bras peu de temps avant qu’ils ne commencent et une fois qu’ils l’ont fait, elle a un peu entravé le travail d’Escalona, ​​surtout lorsque Rincón l’a battue en écrivant plus vite qu’elle.

Cependant, son agacement était quand, en plus d’avoir fini d’abord ce qu’il avait écrit au tableau, cela n’était censément pas compris du tout, quand il a vu son écriture immédiatement, il a éventé le marqueur et a dit que ce n’était pas juste.

Raúl a réagi instantanément en déclarant que cela avait été une énorme crise de colère, pendant quelques secondes les pilotes ont été surpris mais pas tellement parce que c’est quelque chose qu’Andrea Escalona fait continuellement, Arath a essayé de la calmer un peu.

Par décision d’Araiza, le jeu était refait, cependant le duvet qu’Escalona avait jeté n’est pas resté à sa place et il n’avait pas de quoi écrire, cette attitude qu’a prise l’animateur n’a pas plu aux internautes qui ont commenté le vidéo. .

Tania est le mal de tête d’Andrea hahaha… Je l’adore « , » Le bas, écoute-moi « , ont commenté certains fans.