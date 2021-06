Andrea Leadsom affirme que les employés en congé “ne veulent pas vraiment retourner au travail” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’ancien secrétaire aux affaires a averti que les gens étaient réticents à retourner au travail parce que le congé a été « excellent » pour eux. S’adressant à Any Questions de BBC Radio 4, Dame Andrea a déclaré que les gens craignaient de retourner au travail.

Elle a déclaré: “Pour certaines personnes, elles sont juste terrifiées, alors c’est comme:” Je suis en congé depuis si longtemps que je ne peux vraiment pas faire face à retourner au bureau “et les employeurs disent à juste titre:” eh bien, vous besoin de’.

«Il y a donc ce problème, le problème de santé mentale, la peur de cela.

“Pour d’autres personnes, c’est comme,” eh bien, être en congé pendant le verrouillage a été formidable pour moi – j’ai un jardin, j’ai pu sortir me promener tous les jours, j’ai de bons légumes qui poussent, je Je n’ai pas vraiment envie de retourner au travail, peut-être que je penserai à un temps partiel ou que je prendrai une retraite anticipée ».

Le programme, qui a aidé des millions de personnes à surmonter la pandémie de coronavirus, est en mesure de couvrir jusqu’à 80% du salaire d’un employé pour les heures pendant lesquelles il ne peut pas travailler jusqu’à 2 500 £ par mois.

On estimait que 5,1 millions de personnes étaient en congé en janvier, mais ce chiffre est tombé à environ 3,4 millions selon les données agrégées en avril.

Cependant, les experts ont prédit qu’il pourrait y avoir un rebond du chômage lorsque le programme se terminera en septembre.

Plus tôt ce mois-ci, Dan Tomlinson, économiste principal à la Resolution Foundation, a déclaré : « Avec environ un jeune sur six toujours en congé à la fin avril, les chiffres d’aujourd’hui sont un rappel brutal du risque de hausse du chômage lorsque le congé le régime se termine.

« Le gouvernement doit faire tout son possible pour que ces travailleurs trouvent du travail le plus rapidement possible. »

LIRE LA SUITE : « Des déchets absolus ! » Leadsom claque le député du SNP dans un affrontement houleux sur l’Écosse

« Si nous ne parvenons pas à faire rebondir notre économie, nous ne pourrons pas commencer à payer cette énorme facture que nous avons déjà engagée pour ce verrouillage, et c’est essentiel à ce stade. »