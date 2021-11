Andrea Legarreta a fait une blague sur Galilea Montijo et a mal fini

Andrea Legarreta a crié de douleur pour avoir plaisanté Galilea | Instagram

Il est bien connu que les deux pilotes favoris de la Programme d’aujourd’hui Galilée Montijo et Andrea Legarreta Ils ont une parfaite amitié, c’est grâce à cela qu’il est permis de temps en temps de faire quelques blagues, cependant pour la femme d’Erik Rubín cela ne s’est pas passé comme prévu.

C’était comme ça que pour avoir voulu jouer un blague Galilea Montijo, la conductrice et femme d’affaires coquette a fini par hurler de douleur, peut-être que pour certains c’était quelque chose de même comique à cause de la situation dans laquelle elle était impliquée.

Lors d’une émission de la célèbre matinée, Andrea Legarreta a reçu un choc électrique qui aurait été dirigé contre son amie.

A travers une vidéo sur Youtube nous avons eu l’occasion de tout voir dans une vidéo, cela pourrait sûrement être l’une des plus divertissantes, car les rires ne manquaient pas, surtout en voyant Montijo stressé et très effrayé, apparemment il est terrifié par les décharges électriques.

Comme vous le savez bien, les pilotes eux-mêmes doivent jouer dans certaines sections par équipe, généralement ce sont les équipes jaune et rouge, qui perdent et méritent une punition.

A cette occasion, c’était au tour de l’équipe de Galilea Montijo, Arath de la Torre et Andrea Escalona, ​​qui ont dû jouer à la « patate chaude » avec une sphère qui donnait de petites touches pendant qu’ils la touchaient. le jeu était Andrea Legarreta.

Pendant qu’elle préparait ladite sphère, elle a fini par se donner quelques touches, avant de le faire avec Raúl el Negro Araiza ils rigolaient un peu car ses coéquipiers devraient faire cette dynamique, pourtant c’est Legarreta qui a fini par avoir des touches avant tout le monde .

D’après ce que l’on peut voir dans la vidéo, Galilea n’aime pas du tout ressentir cette sensation, c’est pourquoi elle avait l’air extrêmement effrayée et angoissée, sachant qu’elle devait traverser ce tourment.

À deux reprises, elle a fini par perdre, et celui qui a perdu a reçu des touches de la célèbre boîte de contact steren, mais pour le deuxième tour, ses coéquipiers voyant son désespoir et sa peur de poser à nouveau ont fini par la soutenir et ont reçu toute la punition.

Malgré le fait que ce n’était que peu de temps qu’ils ont commencé à recevoir le petit choc électrique, Montijo avait l’air extrêmement désespéré et malgré le fait que Legarreta et Araiza ont mentionné qu’ils avaient à peine l’impression qu’ils ne se tenaient plus la main.