Andrea Legarreta arbore une ceinture “Thalía” en orange

Andrea Legarreta arbore une taille “Thalía” en orange | Instagram

La belle Andrea Legarreta a mis en valeur sa beauté avec la couleur orange, la couleur qui rayonne de fraîcheur exaltait les qualités de la belle et talentueuse animatrice du Hoy Program et ses followers n’ont pas tardé à s’en apercevoir.

Andrea Legarreta Martinez Brillé au maximum dans une robe à volants pour un homme séduisante et une asymétrie qui le rendent unique, l’hôte avec le plus long temps dans l’étoile du matin de televisa a attiré de nombreux regards.

Tellement aimé sa tenue que la femme de Erik Rubin Elle a été photographiée posant comme une professionnelle de face et de profil sur les forums de Aujourd’hui pour partager la tenue et son apparence sur son compte Instagram officiel.

Andrea Legarreta portait une taille énorme et un ventre plat, alors beaucoup se sont demandé si c’était elle ou Thalía qui avait la taille la plus petite dans le spectacle mexicain, la vérité est que les deux célébrités sont dans une forme spectaculaire à 50 ans.

En fait, Thalía, ancienne compagne de Timbiriche et Rubín, vient d’avoir 50 ans et, comme Legarreta, est dans une forme magnifique et montre clairement que l’âge n’est qu’un nombre, car ils sont beaux et joviaux.

Thalía a fêté son arrivée à 50 ans avec une séance photo pleine de couleurs dans laquelle elle a montré sa silhouette et sa taille au maximum, les fans de la femme mexicaine l’ont comblée de félicitations et de compliments.

De son côté, le jour de son anniversaire, Andrea Legarreta était également assez câline et la célébration a duré plus d’une semaine parmi ses collègues de Hoy, sa famille et de nombreux amis.