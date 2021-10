Andrea Legarreta avoue ce qu’il pense vraiment de Galilea Montijo

Dans une interview avec le programme YouTube En casa de Mara, Andrea Legarreta Il a parlé de ce qu’il ressent vraiment pour son collègue. « Oui (il y a une amitié avec Galilée). Nous avons passé des moments, nous avons vécu et nous nous sommes accompagnés dans les moments difficiles de la vie de chacun. Nous avons aussi beaucoup ri, nous avons beaucoup apprécié, pleuré et beaucoup appris ensemble.

« Nous nous aimons pour qui nous sommes et malgré ce que nous sommes car, au final, notre histoire, nos personnalités et nos goûts peuvent être différents et pourtant il y a beaucoup de respect mutuel, de gratitude, de complicité », a-t-il déclaré. Andrea Legarreta au journaliste Mara Patricia Castañeda.

À propos de l’entrée de Guadalajara à Hoy, Andréa Il a rappelé : « Par coïncidence, Gali est entré au début d’« Aujourd’hui » ; Il était avec Angelica Vale, Arath de la Torre le week-end. Après que Laura Flores allait faire un roman, c’est alors moi qui ai dit au producteur : ‘Ce serait bien si Gali venait à la place de Laurita’, et c’est comme ça ».