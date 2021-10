Andrea Legarreta avoue sa relation à Galilea Montijo, se détestent-ils ? | Instagram

!Andrea Legarreta Martinez Il a avoué!Enfin, le pilote le plus ancien du programme Hoy a révélé s’il y avait de la rivalité et de la haine entre elle et Galilea Montijo.

Andrea Legarreta a été interviewée par la journaliste bien-aimée du monde du divertissement, Mara Patricia Castañeda pour sa chaîne YouTube En Casa de Mara, dans laquelle elle a été interrogée sur divers sujets, parmi lesquels, Martha Galilée Montijo et le programme Hoy.

L’ex de Vicente Fernández Jr. était direct et a interrogé la femme d’Erik Rubín sur sa relation avec Gali et Mia et la mère de Nina Rubín a été directe avec sa réponse.

Loin de ce que beaucoup pensent, Andrea Legarreta a assuré qu’elle et Galilea Montijo s’aimaient beaucoup, car beaucoup de choses se sont passées ensemble, bonnes et mauvaises, et elles se sont soutenues à tout moment. Andy a ajouté qu’il y a du respect, de l’admiration, de l’amitié et du soutien entre les deux et qu’ils respectent le fait que chacun est différent et la personnalité de chacun.

L’animatrice vedette de Hoy a même partagé que Galilea Montijo était restée le matin grâce à elle, excluant qu’il y ait une rivalité entre les actrices et les présentateurs de télévision.

Andrea Legarreta a dit à Mara que Galilea Montijo était depuis le début de Hoy, mais le week-end, à côté d’Arath de la Torre et d’Angélica Vale. Au cours de la semaine, elle était la compagne d’Andrea Legarreta, Laura Flores, qui a décidé de quitter le programme télévisé pour faire partie d’un feuilleton.

Legarreta a avoué avoir parlé avec le producteur de Hoy, indiquant que lorsque Flores partirait, il serait bon que Galilea soit son remplaçant, et ses conseils ont été pris en compte.

Legarreta a également été interrogée pour savoir si, à un moment donné, elle avait pensé à abandonner le Programme d’aujourd’hui et sa réponse était affirmative. L’un de ces moments a été lorsqu’elle a épousé l’ancien Timbiriche, Erik Rubín, car elle a assuré qu’elle voulait être mère et ne savait pas comment rendre les deux situations possibles en même temps et une autre a été partagée auparavant, lorsqu’un producteur s’est comporté assez mal et Elle a lancé des offenses à « le petit pois », qui bien qu’ils aient expliqué plus tard qu’elles n’étaient pas pour elle, cela l’a beaucoup gênée, dans la mesure où elle a abandonné l’air et s’est retirée de l’écran.

Un autre aspect controversé de Legarreta était les différences avec Anette Cuburu, que l’ancien animateur de Venga La Alegría a avoué sur la même chaîne YouTube.

Andrea a assuré qu’elle n’était pas « une rajona » et que les potins qui ont eu de grandes conséquences sur Cuburu n’ont pas été lancés par elle. Il a assuré que la présentatrice de télévision a pris une mauvaise décision qui l’a affecté, mais qu’elle n’en était pas responsable, ni qui l’a fait savoir.

Anette Cuburu a assuré que deux chauffeurs envieux qui se sentaient éclipsés par elle l’ont affectée et sont entrés dans sa vie personnelle, inventant même qu’elle avait une relation extra-conjugale avec Raúl Araiza, le partenaire de Hoy.