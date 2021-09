Andrea Legarreta dénonce que le collègue de TODAY a vandalisé sa voiture

De nombreux utilisateurs ont été alarmés de lire qu’Andrea Legarreta elle-même a dénoncé l’un de ses collègues du émission du matin de Televisa AUJOURD’HUI pour avoir gratté votre voiture, notamment pour vous avoir laissé un message doublé dans le pare-brise.

Cependant, il semble que les rayures ne soient pas permanentes et qu’elles aient été faites avec un marqueur spécialement pour écrire l’envie, cependant, elle a partagé en plaisantant ses mots en disant que c’était victime de vandalismeBien sûr, vous vous amusez et riez au moment où vous l’avez partagé.

Il a révélé que c’était Paul Stanley qui avait écrit la phrase “Je vous aime” dans le un verre, précisant que pour elle il s’agit de « vandalisme aimant”.

On a vu à plusieurs reprises que ces deux compagnons de forum de la télévision Ils s’entendent très bien, en fait ils ont des photos ensemble sur chacun de leurs Instagram, montrant beaucoup d’affection et bien sûr présumant qu’ils ont une excellente relation professionnelle et amicale.

Andrea Legarreta a partagé qu’elle avait reçu ce “vandalisme amoureux”

C’est pourquoi il n’y a pas grand souci à propos de ces rayures, vous les aurez sûrement déjà effacées et elles ont fonctionné pour que vous vous sentiez bien lorsque vous êtes monté dans votre véhicule

Ces deux pilotes continueront sûrement à profiter de leur temps ensemble et à rendre ces détails pleins d’affection, mais beaucoup pourraient penser qu’Andrea Legarreta est dans de bonnes vibrations et a une personnalité si noble que cela semblait même un acte terrestre.

Qu’en penses-tu? Considérez-vous cela comme un beau geste ou cela vous dérangerait-il si un ami/collègue faisait quelque chose de similaire à vous ? Restez sur Show News, nous continuerons à partager avec vous tout ce qui s’est passé avec les célébrités, des informations intéressantes, des nouvelles et bien plus encore.

Alphonse Tirado

J’ai un diplôme en architecture et j’ai plus d’un an d’expérience dans le reportage sur des émissions pour Show News of El Debate, spécialisé dans la création de contenu lié aux modèles internationaux, aux influenceurs Instagram, aux actualités du monde du divertissement, de la musique, du cinéma , séries , littérature et plus encore. Compte tenu de l’expansion de Grupo El Debate, j’ai rejoint l’équipe qui allait lancer Show News. Depuis que je suis sur la page, j’ai suivi diverses formations et cours, tels que le cours de référencement, le cours de propriété intellectuelle, le cours sur les outils de vérification, le cours Google Trends, le cours Google Earth et je continue d’apprendre constamment.

