Andrea Legarreta dit au revoir, “au plus difficile de ma carrière”

Andrea Legarreta dit au revoir, “le plus difficile de ma carrière” | Instagram

Le programme Hoy a été rempli d’émotions le vendredi 10 septembre et Andrea Legarreta n’a pas fait exception, au contraire, le présentateur avec le plus long service le matin de Televisa a dit au revoir et a sûrement causé quelques larmes.

Mais les adeptes de la comédienne aussi n’ont pas à être tristes, car Andrea Legarreta oui, il continuera à faire partie du Programme d’aujourd’hui et ce qu’il disait vraiment au revoir, c’était Las Chiquillos en Hoy, la dernière émission de téléréalité de la matinée.

La conducteur Il a été juge du concours pour enfants, quelque chose qu’il a décrit comme l’une des expériences les plus belles et les plus difficiles de toute sa carrière, et il a dit au revoir au projet et à ses participants.

Je veux vous dire que ça a été la chose la plus belle et la plus difficile que j’aie eu à faire dans ma carrière, a écrit Andrea Legarreta sur les réseaux sociaux.

L’épouse d’Érik Rubín a partagé une photographie sur laquelle elle apparaît avec tous les participants et avec elle un message plus qu’émouvant. Les enfants ont définitivement donné à Hoy une touche très spéciale.

Je les aime!! J’ai beaucoup de chance de vous rencontrer !! Allons mes chers enfants !! Ils sont déjà des gagnants de la vie !! Je suis fier de tout le monde ! ✨✨✨✨ ️ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ Toujours briller !!, c’est ainsi que la star a terminé son message.

Los chiquillos en Hoy est venu à l’écran après l’émission de téléréalité également réussie Las Estrellas Bailan en Hoy, un format qui, selon eux, reviendra très bientôt pour déclencher une nouvelle fois l’audience de la star du matin de Televisa.